Polityk PO ocenia film Patryka Vegi „Polityka”. „Przytłaczający, ciężki, ale też prawdziwy"

– Ten film jest przytłaczający, ciężki, ale też prawdziwy. Pokazuje patologie władzy PiS w dawce trudnej do przyjęcia. Różne sytuacje, postaci i dialogi, które zostały przywołane, my znamy z rzeczywistości politycznej – ocenił Michał Szczerba w rozmowie z Wprost.pl. Jakie wnioski wyciągnął po seansie? – Niewątpliwie ten film inspiruje do krytycznej refleksji. (…) Podsumowanie może być takie, że polityka musi być inna. Musimy robić wszystko, żeby tego typu zachowania, jakie zostały przywołane, przypomniane w filmie, nigdy więcej się nie pojawiły, żeby nie było rozbieżności między deklaracjami polityków o pokorze i pracy, a ich arogancją. Zapewne jest to film, który trafi do masowego odbiorcy i będzie go inspirował – być może w kierunku odrzucenia tych postaw, zachowań, które niewątpliwie kojarzą się z ostatnim okresem rządów PiS – dodał polityk.

Jarosław Kaczyński o filmie „Polityka”

Jarosław Kaczyński ocenił najnowszy film Patryka Vegi kilka miesięcy przed premierą. – Ten film, który ma być pokazywany, wokół którego teraz już toczy się kampania reklamowa, ma właśnie pokazać nas (…) jako ludzi złych, zdemoralizowanych, ludzi którzy nie służą Polsce, ludzi którzy w gruncie rzeczy dopuszczają się różnego rodzaju bezeceństw – powiedział lider Prawa i Sprawiedliwości w połowie czerwca.

