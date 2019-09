Gospodarka traci na braku aktywności fizycznej Polaków. Ile? Nawet 7 mld złotych rocznie

Gdyby co druga osoba nieaktywna zaczęła regularnie uprawiać sport, mielibyśmy co najmniej 11 tys. zawałów mniej, 2,2 tys. mniej zachorowań na nowotwór jelita grubego czy 1,5 tys. mniej przypadków raka piersi rocznie. Koszty opieki zdrowotnej spadłyby o 440 mln złotych rocznie, a koszt absencji pracowniczych zmalałby o 3 mld złotych. Brak aktywności fizycznej mieszkańców Polski przynosi co roku naszej gospodarce 7 mld zł strat– wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Co zrobić, żeby zacząć:

Zastanów się – Po co?

Czy chcesz zadbać o zdrowie, poprawić kondycję, wygląd sylwetki, czy może chcesz aktywnie spędzać czas z przyjaciółmi. Motywacja nastawiona do wewnątrz jest skuteczniejsza niż ta zewnętrzna. A więc lepiej robić coś dla siebie niż dla akceptacji otoczenia.

Zbadaj się

Wystarczą badania ogólne, aby upewnić się, że wysiłek fizyczny ci nie zaszkodzi. Wybierz dyscyplinę

Pamiętaj, że niektóre sporty wymagają długotrwałej nauki techniki. Nie zaczniesz grać w tenisa ani jeździć na snowboardzie z dnia na dzień. Określ cel

Ale realny, a nie wyśrubowany. Poruszaj się małymi krokami, ciesz z każdego sukcesu. Baw się dobrze

Gdy sport będzie przyjemnością, mózg uruchomi układ nagrody. A wtedy będziesz chciał więcej.

