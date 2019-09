Gospodarka traci na braku aktywności fizycznej Polaków. Ile? Nawet 7 mld złotych rocznie

Gdyby co druga osoba nieaktywna zaczęła regularnie uprawiać sport, mielibyśmy co najmniej 11 tys. zawałów mniej, 2,2 tys. mniej zachorowań na nowotwór jelita grubego czy 1,5 tys. mniej przypadków raka piersi rocznie. Koszty opieki zdrowotnej spadłyby o 440 mln złotych rocznie, a koszt absencji pracowniczych zmalałby o 3 mld złotych. Brak aktywności fizycznej mieszkańców Polski przynosi co roku naszej gospodarce 7 mld zł strat– wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Co zrobić, żeby zacząć: