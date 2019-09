Alarmujące dane. 56 proc. Polaków nie uprawia żadnej aktywności fizycznej

Jest źle. Z najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Polski Rynek Sportu” wynika, że tylko co czwarty Polak (28 proc.) regularnie, czyli jak założyli twórcy raportu - raz w tygodniu, uprawia jakiś sport. Za to 56 proc. z nas przyznaje, że nie uprawia żadnej aktywności fizycznej. W ciągu ostatnich 15 lat aktywność Polaków spadła o 10 punktów procentowych, co daje nam niechlubną 23 (czyli siódmą od końca) pozycję wśród krajów UE.

Najwięcej i najchętniej ruszają się mieszkańcy krajów skandynawskich. Blisko 70 proc. Finów i Szwedów oraz ponad 60 proc. Duńczyków uprawia regularnie sport. Rzadziej niż my, choć różnice są niewielkie, ruszają się za to południowcy: Włosi, Portugalczycy, Chorwaci, Grecy. To ciekawe, bo ciepły i słoneczny klimat śródziemnomorski w teorii bardziej sprzyja aktywności na świeżym powietrzu, niż surowy i chłodny klimat Skandynawii.

Wśród Polaków, którzy nie podejmują aktywności fizycznej nawet raz w miesiącu znajdują się przede wszystkim osoby starsze, mieszkające na wsiach i w mniejszych miastach, o niższym wykształceniu, a także wykazujące niższe dochody. Tak z kolei wynika z tegorocznego raportu „Multisport Indeks. Aktywnie po zdrowie”. Osoby z niskim wykształceniem, mające małe zarobki oraz pracujące fizycznie rzadko aktywnie spędzają wolny czas, bo uważają że mają wystarczająco wysiłku fizycznego w pracy i wolą wypoczynek bierny.

Z badań PIE wynika, że największa różnica między Polską a średnią UE dotyczy mężczyzn po 50 roku życia. W Polsce sport uprawia 10 proc. z nich, a w UE ponad 40 proc. Przepaść jest także między stylem życia seniorów – podczas gdy w UE prawie 30 proc. deklaruje, że dba o kondycję fizyczną w późnym wieku, w Polsce jedynie 12 proc. dba o zdrowie poprzez ruch. Średnią zawyżają studenci. 87 polski deklaruje, że sport jest ważną częścią ich życia, i pobijamy średnią UE która wynosi 73 proc.

Polacy częściej niż mieszkańcy UE narzekają także, że lokalne władze nie robią dostatecznie dużo, aby zadbać o lokalną infrastrukturę sportową. Myśli tak 53 proc. Polaków, ale niespełna 40 proc. obywateli UE. Dość powiedzieć, że Francja rocznie wydaje ponad 12 miliardów euro na sport i rekreację, a Polska około sześć razy mniej. Choć jeśli chodzi o wydatki na sport, nie jest tak źle, bo stoimy na ósmym miejscu wśród państw członkowskich UE.