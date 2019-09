Młynarska: To ważne, że Krzywonos i Sekielski przełamują tabu

Po tym jak znana restauratorka i gwiazda TVN, Magda Gessler, wypowiedziała się na temat kroku Tomasza Sekielskiego, mówiąc o operacji bariatrycznej jako „arogancji” wobec życia, w internecie zawrzało. Wybuchła dyskusja o zasadności chirurgicznych rozwiązań stosowanych w kontekście walki z wagą.

Zdaniem Agaty Młynarskiej, która temat otyłości i operacji bariatrycznych podjęła w dokumencie z serii „Bez tabu”, operacje te są zabiegami ratującymi życie. – Zakwalifikowanie do nich wymaga współpracy z zespołem lekarzy. To jest bardzo trudna decyzja. A potem konieczna jest żelazna dyscyplina w utrzymywaniu diety (…). To niezwykle ważne, że takie osoby jak Henryka Krzywonos czy Tomek, przełamują tabu. Pokazują, że można postawić wyzwanie otyłości, stoczyć walkę z samym sobą i postarać się o nowe, zdrowsze życie. Mogą być inspiracją i przykładem dla innych – powiedziała dziennikarka opowiadając o serii dokumentów emitowanych w Discovery Life, TVN i TVN Style.

– Jeden z lekarzy leczących dzieci z otyłości powiedział mi, że większe wrażenie robi na rodzicach diagnoza jaką jest rak niż otyłość. Dodał też, że większość nowotworów u dzieci ma szansę na wyleczenie. A otyłość to w pewnym sensie choroba na całe życie. Towarzyszy jej wiele powikłań, to także zespół chorób. Może być śmiertelna, a najczęściej prowadzi do wykluczenia – podkreśliła autorka „Bez tabu”,

Fioletowa krowa z czekolady

– Jedną z dziewczynek zapytałam o to, co jest dla niej największym problemem, wyzwaniem związanym z odchudzaniem. A ona, z entuzjazmem, zachwytem wręcz, odpowiedziała, że najwspanialsze było to, gdy patrzyła na krowę i ona z fioletowej stawała się taka czekoladowa, słodka i ona wtedy wiedziała, że zaraz musi ją zjeść. Ta czekoladowa krowa śniła jej się po nocach – dodała dziennikarka.

Jej zdaniem walkę z otyłością dzieci zacząć należy od uświadamiania rodziców, całych rodzin. – Najtrudniejsze jest to, żeby rodzice sami sobie postawili wyzwanie, jakim jest uważna konsumpcja. Wszystko jest dla ludzi, tylko trzeba wiedzieć, w jakich dawkach i czy nam służy. Dlatego mówię, że to niekończące się pasmo wyzwań dla rodziców, którzy często sami potrzebują wsparcia. Ideałem jest wspólne przygotowywanie jedzenia, aktywności ruchowe, czas razem – zauważyła.

12 lat i 140 kg

– E66, czyli otyłość jako taka nie jest leczona i nie jest refundowana. Lekarze balansują na krawędzi wpisując dzieciom do kart insulinooporność, problemy narządów ruchu, problemy z tarczycą, po to, by móc przyjąć je na oddział i móc leczyć otyłość właśnie. Bo to z niej te choroby, czy zaburzenia wynikają – podkreśliła i dodała: – Wszyscy lekarze, w którymi rozmawiałam, mówili o tym, z jakimi problemami się zmagają w ramach systemu. Że nie ma miejsc do refundowanego leczenia takich dzieci, oddziałów, warsztatów, turnusów, podczas których mogłyby nie tylko się odchudzać, ale i nauczyć nowego stylu życia. Mówili też o braku edukacji i o tym jak trudno wygrać z wszechobecnym śmieciowym jedzeniem. Jestem przytłoczona tym, co zobaczyłam i usłyszałam robiąc ten odcinek. Najtrudniejsza była chyba rozmowa z Natalią, najmłodszym dzieckiem w Polsce poddanym zabiegowi bariatrycznemu. Natalia ma 12 lat i waży ponad 140 kg. Próbowała różnych diet, ale niestety nie udało się. Po konsultacjach w Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach zespół lekarzy zdecydował, że podda ją operacji zmniejszenia żołądka. To była dla niej ostatnia deska ratunku.