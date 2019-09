Trendy Food 2020. Co będzie w przyszłym roku modne na talerzach?

Początek jesieni to czas, gdy pojawiają się informacje o trendach kulinarnych na nadchodzący rok. Firmy badawcze z całego świata opracowują raporty poświęcone różnym segmentom branży spożywczej. Ważne jest przecież, co pojawi się na stole, w jaki sposób zostaną przygotowane potrawy, a nawet jak i w co należy pakować produkty spożywcze - tłumaczy dr Magdalena Tomaszewska-Bolałek, kierownik Food Studies, Uniwersytet SWPS.

A więc według specjalistów od trendów oraz od smaków, na to, co będzie popularne w branży gastronomicznej będą miały wpływ zmiany klimatyczne oraz kurczenie się zasobów ziemi. Dlatego dobrze jest iść z duchem czasu i przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, niemarnowania produktów oral korzystania z ich lokalności. W 2020 roku wciąż będzie się dużo mówiło o diecie wegetariańskiej (eng. vegetarian diet), ale też o tej opartej na pokarmach roślinnych (eng. plant-based diet).

Nowy i gorący trend na talerzu, przynajmniej według firmy Benchmark kannabidiol (organiczny związek chemiczny zawarty w konopiach siewnych, pozbawiony działania psychoaktywnego), jako dodatek do napojów i produktów spożywczych. Będą królowały także roślinne alternatywy dla przetworów mlecznych, zdrowe przekąski takie jak chipsy z groszku zielonego lub jarmużu. Owoc drzewa bochenkowego szturmem wkroczy jako substytut mięsa. W ogóle w modzie będą nietypowe owocowe smaki jak yuzu, opuncja, kaffir. Wiadomo, że jeemy także oczami, dlatego jedzeniowi trendseterzy stawiają na posiłki w jasnych, ale intensywnych kolorach, za to rezygnują z „piękna”, bo modne będą warzywa i owoce niedoskonałe, nieładne, mało dorodne, za to ekologiczne, nie pryskane i zdrowe.

Eksperci mówią też o powrocie mody na gotowanie w domu. Ze względu na to, że prężnie rozwija się turystyka kulinarna, konsumenci będą poszukiwać smaków wspomnień z podróży w restauracjach. Wyjazdy zagraniczne sprzyjają też powstawaniu różnych typów kuchni fusion. Letnie Igrzyska Olimpijskie 2020 odbędą się w Tokio, zatem można spodziewać się większego zainteresowania kuchnią japońską.