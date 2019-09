Przełom ws. wraku tupolewa? Szef MSZ we „Wprost”: Mamy nową propozycję dla Rosji

Rozmówca Marcina Dzierżanowskiego i Olgi Wasilewskiej podkreśla, że zwrot Polsce wraku tupolewa, który 10 kwietnia 2010 roku uległ katastrofie pod Smoleńskiem, to nie tylko kwestia symboliczna. Zdaniem ministra sytuacja nie jest patowa, ponieważ w ostatnim roku polscy prokuratorzy mieli dostęp do wraku, na którym prowadzili wielodniowe badania. – Także społeczność międzynarodowa jest po naszej stronie, mamy w tej sprawie rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy – podkreśla Jacek Czaputowicz.

Nowa propozycja

Minister zdradza, że podczas ostatniej rozmowy w Helsinkach z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem, strona polska wyszła z propozycją „odpowiadającą na niektóre postulaty strony rosyjskiej” . Na czym ona polega? – Rosja uważa, że nie może nam zwrócić wraku, bo po pierwsze, sama ciągle prowadzi śledztwo, a po drugie – obawia się rzekomych manipulacji materiałem dowodowym przez stronę polską. Proponujemy więc, by wrak wrócił do Polski, ale pozostał pod specjalną obserwacją Rady Europy, która byłaby gwarantem jego nienaruszalności. Zobowiązalibyśmy się także umożliwiać Rosjanom dostęp do wraku, gdyby wymagało tego rosyjskie śledztwo – wyjaśnia Czaputowicz.

Co na to Rosja?