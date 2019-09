Nowa lista 50 najbogatszych Polek. Prezentujemy pełny ranking „Wprost”

Pierwszy ranking powstał w 2013 roku i miał dość eksperymentalną formę. Eksperymentalną dlatego, bo lista obejmowała wtedy aż 100 pań. Ostatnie miejsca zajmowała na przykład Izabella Łukomska - Pyżalska, modelka, była prezes Warty Poznań, matka sześciorga dzieci. Była też Eleonora Woś, twórczyni sieci marketów Piotr i Paweł, które dzisiaj powoli trawi już Biedronka. Albo Helena Łuczywo, współwłaścicielka Agory i wieloletnia wicenaczelna „Gazety Wyborczej”. Dzisiaj po tych paniach na liście nie ma już śladu.

Żeby wtedy dostać się do grona 100 najbogatszych kobiet w kraju, trzeba było mieć niecałe 12 mln zł majątku. Umówmy się, że nie jest to jakaś porażająca kwota. Marian Banaś, nowo wybrany szef NIK na urlopie ze świetnymi kontaktami wśród krakowskich sutenerów ma z żoną nieruchomości warte 6-8 mln zł. Wystarczyłoby mieć parę ładnych mieszkań w centrum Warszawy albo po prostu wygrać w totka, żeby wtedy dostać się do rankingu. Postanowiliśmy więc okroić skład i wyłonić nie 100, ale 50 najzamożniejszych pań.

Dzisiaj, żeby uzyskać tytuł jednej z najbogatszych Polek trzeba mieć minimum 52 mln zł. Tyle ma Justyna Wyciślok, ostatnia bohaterka z tegorocznej listy 50 najbogatszych Polek. To współwłaścicielka spółki Nicromet z siedzibą w Bestwince w województwie śląskim. To polska firma działająca w branży recyklingowej, specjalizująca się w produkcji stopów odlewniczych dla odlewni aluminium w Europie. Bo dzisiaj kobiecy biznes to już nie tylko kwiaciarnie, ubranka dla dzieci i depilacja woskiem. Panie robią pieniądze na wszystkim. Budują elektrownie wiatrowe, montują szyny, stawiają wodociągi. Oczywiście wśród milionerek są świetnie znane już nazwiska: dr Ireny Eris, Barbary Inglot, Grażyny Kulczyk, Elżbiety Grycan. Ale pojawiło się też sporo młodych kobiet, które jeszcze parę lat temu w ogóle nie działały w biznesie.

Dwa lata temu na liście zadebiutowała Ewa Chodakowska. Rok temu Anna Lewandowska. Która lepiej radzi sobie w biznesie i zajęła wyższe miejsce w rankingu? W tym roku na liście pojawiło się 5 nowych debiutantek. Wśród nich właścicielki trzech znanych marek kosmetycznych oraz gwiazda telewizji TVN.