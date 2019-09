Ranking najbogatszych Polek: Lewandowska czy Chodakowska. Która jest bogatsza?

Chodakowska zaczynała od mycia szyb na stacji benzynowej w Sanoku. Lewandowska swoją pierwszą pracę podjęła w 3. klasie gimnazjum. Była pomocą trenera na obozach sportowych, gdzie organizowała treningi z dziećmi. Zarobiła 400 zł, z czego 300 oddała wtedy mamie.

Dzisiaj każda z nich prowadzi własne fitness-imperium. Wydają książki, kalendarze, organizują obozy treningowe. Prowadzą po kilka spółek zajmujących się sprzedażą zdrowej żywności, ubrań czy kosmetyków. W parę lat dorobiły się milionów fanów w Internecie i milionów złotych na kontach. Oto jak wyglądają ich finanse.

Filarem biznesu Chodakowskiej pozostaje sklep internetowy Bebio.pl. W zeszłym roku sprzedała produkty za ponad 13 mln zł, z czego 5,5 mln zł stanowił zysk netto. W porównaniu z 2017 r. wpływy są mniejsze o jedną trzecią, ale to głównie dlatego, że Chodakowska wzięła się za uporządkowanie swojego fitness-imperium. Pozbyła się nierentownych biznesów, jak np. wydawanego przez lata magazynu „Be Active”, na rzecz bardziej przyszłościowych branż, jaką jest produkcja ekologicznych kosmetyków. Trenerka kilerka zaczęła je sprzedawać pod marką BeBio Cosmetics. Kilka miesięcy temu wystartowała też z własną ofertą cateringu dietetycznego. Z Be Diet Catering można już skorzystać w 60 polskich miastach, ale dla Chodakowskiej Polska to za mało. Swoją pudełkową dietę chce też wysyłać za granicę. Takich nowych projektów jest więcej. Przykładowo, współpracę z popularną trenerką rozpoczął miesiąc temu największy internetowy supermarket w Polsce, czyli Frisco.pl. Za pośrednictwem jej strony internetowej klienci będą mogli zamawiać zakupy z Frisco do domu.

W najnowszej edycji listy 50 najbogatszych Polek Ewa Chodakowska z majątkiem wycenianym na 178 mln zł zajmuje 31. miejsce.

Anna Lewandowska od kilku lat prowadzi własną firmę HPBA, która produkuje zdrową żywność pod marką „Foods by Ann”. W zeszłym roku spółka przekroczyła 12 mln zł przychodów, z czego ponad półtora miliona to zysk netto. Na warszawskiej Sadybie otworzyła własne centrum treningowe. W zeszłym roku na Wilanowie pierwszą kawiarnię ze zdrową żywnością, która ma przerodzić się w ogólnopolską sieć. Drugi lokal został już otwarty w centrum handlowym Posnania, a trzeci na warszawskich Młocinach. Razem z przyjaciółką Ewą Puchowską otworzyła też sklep internetowy z ubrankami i zabawkami dla dzieci. Weszła też do smartfonów, na które można pobrać jej aplikację łączącą dietę z treningami. W czerwcu tego roku założyła spółkę Moodiphy, która ma zajmować się sprzedażą kosmetyków. Z nieformalnych informacji wiemy, że ich premiera odbędzie się jeszcze tej jesieni.

Z majątkiem szacowanym na 231 mln zł Anna Lewandowska zajmuje 23. miejsce w tegorocznym rankingu najbogatszych Polek.