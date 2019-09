Królowa łososia i gwiazda TVN Style. Nowe milionerki na liście 50 najbogatszych Polek

20. Jadwiga Adamczak 282 mln zł

Twórczyni jednej z najstarszych marek kosmetycznych w Polsce. Biznes założyła wspólnie z mężem Wiktorem w 1989 r. Ona pracowała w urzędzie skarbowym, on był prezesem lokalnego Społem. Podjęli decyzję o założeniu w Kartuzach własnej firmy kosmetycznej Wibo. Nazwa pochodzi od pierwszego imienia Wiktora Adamczaka i drugiego Jadwigi Bożeny Adamczak. Na pytanie o kapitał na start, odpowiadają zawsze cytatem z „Ziemi obiecanej”: „Ja nie mam nic, ty nie masz nic, to razem mamy w sam raz tyle, żeby założyć fabrykę”. Ich pierwszym produktem był lakier do paznokci i to od razu w trzech kolorach, żeby na dobre zerwać z szarością PRL. Dzisiaj w swojej ofercie mają już kilkaset produktów kosmetycznych. Nie tylko lakiery, ale też pudry, róże, kredki, pomadki i wiele innych. W zeszłym roku sprzedali kosmetyki za ponad 109 mln zł.

18. Urszula Siecińska 352 mln zł

Współwłaściciela podlaskiej firmy Suempol. To jeden z największych producentów łososia wędzonego na świecie. Urszula Siecińska firmę założyła razem z mężem Edwardem 30 lat temu. Nie zaczynali wcale od łososia, a od krewetek, które poławiali u wybrzeży Holandii i Belgii. Ich owoce morza lądowały na stołach belgijskiego dworu królewskiego. Dzisiaj w Suempolu można kupić łososia pod każdą postacią: w parówkach, pralinach, tatarze, wędzonego na zimno, na gorąco, marynowanego, świeżego, w kremie. W zeszłym roku Siecińska sprzedała przetwory rybne warte ponad 723 mln zł, z czego prawie 43 mln zł to zysk netto. Firma 80 proc. swoich produktów kieruje na zagraniczne rynki. I tak oto łosoś stał się hitem eksportowym Podlasia.

28. Magdalena Malaczyńska 190 mln zł

Razem z mężem Dariuszem prowadzą łódzką spółkę Indigo Nails. To jeden z największych producentów lakierów i kosmetyków do pielęgnacji paznokci w kraju. Biznes otworzyli późno, bo dopiero w 2011 r. Na początku nikt nie wróżył im sukcesu na już mocno nasyconym kosmetycznym rynku. Zaczynali tylko we dwoje. On miał ponad 20-letnie doświadczenie w biznesie, ona przebojowość i kreatywność. Zanim wzięła się za rozkręcanie od podstaw nowej marki, studiowała psychologię biznesu, dawała lekcje gry na skrzypcach i uczyła się języków obcych. Dzisiaj mówi w pięciu. W kilka lat z małej dwuosobowej firmy wyrośli na giganta branży kosmetycznej. Prowadzą punkty sprzedaży na czterech kontynentach w tak odległych krajach jak Australia, RPA czy USA. Działają również charytatywnie, wspierając domy dziecka, domy samotnej matki czy Centrum Zdrowia Matki Polki. W zeszłym roku ich firma osiągnęła ponad 70 mln zł przychodów, z czego ok. 24 mln zł to zysk netto.

29. Sylwia Gołębiewska 184 mln zł

Polska królowa manicure. Jedna z największych ekspertek od stylizacji paznokci w naszej części Europy. Ma na swoim koncie kilkanaście nagród i wyróżnień w branżowych konkursach. Dwukrotnie znalazła się w finale Mistrzostw Stylizacji Paznokci. Występowała jako prelegentka i instruktorka na największych targach poświęconych kosmetyce i pielęgnacji dłoni. Prowadziła kursy z tego zakresu nie tylko w Polsce, lecz także w Hiszpanii i we Włoszech. Była jurorką w konkursach i mistrzostwach stylizacji paznokci. Razem z Pauliną Pastuszak, również znaną stylistką, prowadzi w TVN Style swój własny program „Kosmetyczne rewolucje”, w którym na wzór „Kuchennych rewolucji” Magdy Gessler wyciągają z tarapatów nie restauracje, ale salony kosmetyczne. Razem z mężem Tomaszem Gołębiewskim prowadzą w Jelonku pod Poznaniem spółkę Nesperta, która ma w swoim portfolio znane marki kosmetyczne Semilac i Hi Hybrid. W ciągu pięciu lat ich lakiery do paznokci zaczęły być dostępne na pięciu kontynentach. W zeszłym roku spółka sprzedała kosmetyki warte prawie 140 mln zł, z czego ponad 23 mln zł to zysk netto.

30. Agnieszka Pruszyńska 180 mln zł

Córka Krzysztofa Pruszyńskiego, twórcy potęgi firmy Blachy Pruszyński, jednego z największych producentów stalowych pokryć dachowych i elewacyjnych w naszej części Europy. Jego firma oferuje całą gamę wyrobów koniecznych do budowy domów oraz obiektów przemysłowych: blachodachówek, blach trapezowych, rynien, kasetonów elewacyjnych, profili konstrukcyjnych oraz płyt warstwowych. W skład całej grupy wchodzi 20 spółek i kilka zagranicznych oddziałów: w Niemczech, Rumunii, Czechach, na Węgrzech, Ukrainie i Słowacji. W zeszłym roku grupa przebiła 2 mld zł przychodów.