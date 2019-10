Neumann nazwał PSL „oszustami”. Stefaniak: Bardzo się cieszę z niespodziewanego prezentu od Pereiry

– To oczywiście jest nieprawda – powiedział Jakub Stefaniak w rozmowie z Wprost.pl. Rzecznik PSL prognozował także, w jaki sposób opublikowanie przez TVP Info nagrań z udziałem Sławomira Neumanna przełoży się na wyniki nadchodzących wyborów parlamentarnych. – Lepszego prezentu pan Pereira i jego redakcja nie mogła dać PSL-owi na tydzień przed wyborami. Jeżeli pokazuje wyborcom anty-platformianym, do których się zwraca TVPiS, że wcale nie ma wielkiej miłości między Platformą i PSL-em, to tylko jest szansa na to, że tacy wyborcy oddadzą w nadchodzących wyborach głos właśnie na PSL. Bardzo się cieszę z niespodziewanego prezentu od pana Pereiry – skomentował rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego.

TVP Info publikuje kolejne nagrania Sławomira Neumanna

W niedzielę 7 października w „Strefie Starcia” TVP Info opublikowane zostały nagrania z listopada 2017 roku. Ich bohaterem jest Sławomir Neumann, który rozmawia w Tczewie i gdańskim biurze PO z tamtejszymi działaczami. Ówczesny szef klubu PO-KO (Neumann zrezygnował z tej funkcji w niedzielę przed publikacją kolejnych taśm – red.) opowiada o tym, jak trudne są decyzje koalicyjne czy dotyczące kandydatów. Tłumaczy jednak, że wybory samorządowe są pierwszym ważnym sprawdzianem i muszą pokazać skalę zwycięstwa opozycji. – Mamy 102 miasta prezydenckie i chodzi o to, żeby w niedzielę, k***a, wieczorem pokazać, że PiS nie wygrał w żadnym, że przegrał wybory. My nie gramy o wybory samorządowe, one są ch**, one są ważne, ale to jest ch**, mały etap. Bo jak przegramy wybory samorządowe, to nas nie ma w wyborach parlamentarnych. Nie ma nas, k***a, i PiS rządzi drugą kadencję – mówi Neumann.

„Referendum przeciwko PiS-owi”

Dodaje, że lokalne komitety wyborcze nie liczą się w grze. – Będzie referendum przeciwko PiS-owi, pierwsze referendum i będziemy mówić wszystkim: nie głosujcie na jakieś małe g***a – mówi. Dodaje, że „nikogo z PO nie można się pozbyć”, bo konieczne jest budowanie szerokich list.

Neumann sugeruje, że liczy się tylko to, czy kandydat ma poparcie PO, czy nie. – Platforma wskazuje tego człowieka i nie ma dyskusji o tym, czy on jest dobry, czy nie, tak jak dzisiaj. Czy się nadaje czy nie. Czy się nadaje do takiej spółki czy nie. W dupie to mamy – mówi Neumann. Mówiąc o ewentualnych koalicjach i sytuacji w Nowoczesnej podczas innej rozmowy, w biurze PO, przewodniczący klubu twierdzi: „Naszym koalicjantem jest PSL w powiecie, chociaż są oszustami”. TVP Info nie opublikowało całości nagrań, a jedynie ich fragmenty.

