Wałęsa chce wesprzeć Kosiniaka-Kamysza. Na kogo może zagłosować były prezydent?

Do 8 października można składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w gminie, w której głosujący będzie przebywał czasowo w dniu głosowania. Z kolei aż do 11 października można starać się o zaświadczenie o prawie do głosowania, które uprawnia do wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych w dowolnej komisji w kraju lub za granicą. Jeżeli Lech Wałęsa zdecyduje się na oddanie głosu na listę Komitetu Wyborczego PSL i jako mieszkaniec Gdańska-Oliwy będzie głosował na polityków z okręgu 25 (Gdańsk), może oddać głos na następujących kandydatów:

Andrzej Sławomir Kobylarz, parlamentarzysta

Krzysztof Gabriel Trawicki, lekarz weterynarii

Maria Urszula Pawłowska, prawnik

Adam Antoni Kucharek, przedsiębiorca

Leszek Józef Kaczyński, rolnik

Prezentujemy także listę wszystkich kandydatów do Sejmu z okręgu 25.

Lech Wałęsa w opublikowanym we wtorek wpisie na Facebooku poinformował, że „chce wesprzeć Kosiniaka-Kamysza”. Lider PSL w wyborach parlamentarnych, które odbędą się już w najbliższą niedzielę kandyduje z Tarnowa (okręg 15).

Lech Wałęsa: Nie mogę sobie wyobrazić by tak zdolny polityk jak Kosiniak-Kamysz...

„Wobec ostatnich, prezentowanych wyników różnych sondaży; Proszę publicznie PO, o zwolnienie mnie z danego publicznie słowa, że będę głosował na PO” – stwierdził we wpisie zamieszczonym na Facebooku Lech Wałęsa. „Chcę wesprzeć Kosiniaka-Kamysza!” – oświadczył. „Nie mogę sobie wyobrazić by tak zdolny polityk jak Kosiniak-Kamysz, jak i ludzie wsi z »Jego zorganizowania« nie mieli miejsca w parlamencie” – wyjaśnił (pisownia oryginalna – red.).

„Do czego doprowadził ten K… manipulacją, kłamstwami, łamaniem prawa. Tematy moralne tu głoszone tylko przysłaniają tą perfidną grę. Moim zdaniem to grupa praktykujących NIEWIERZĄCYCH!” – napisał dalej. „Jeszcze raz proszę Was Rodacy posłuchajcie mnie uratujcie rozwój Polski, Odsuńcie tych niebezpiecznych ludzi od możliwości decyzyjnych!” – dodał.