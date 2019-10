Reaktywacja syryjskiego kotła

Turcy ostrzeliwują kurdyjskie pozycje w Syrii, co oznacza początek ich inwazji na ten kraj a zarazem koniec sojuszu Kurdów z Zachodem, dzięki któremu udało się pokonać Państwo Islamskie. 11 tysięcy kurdyjskich żołnierzy poległo w walce z islamistami, ale teraz ich los w Syrii jest bardzo niepewny. Turcy uważają sprzymierzonych dotąd z Zachodem Kurdów za terrorystów, którzy z jednej strony zwalczają ISIS w Syrii a z drugiej walczą z tureckim rządem o utworzenie własnego państwa. Prezydent Tayyip Recep Erdogan nie kryje, że chce oczyścić przygraniczne tereny Syrii z Kurdów i osadzić tam syryjskich uchodźców, których 3,5 mln przebywa obecnie na tureckim terytorium.

Erdogan uzyskał zgodę Trumpa na tę operację, co oznacza wycofanie amerykańskiego wsparcia dla kurdyjskich bojowników. Dla sojuszników USA to fatalny sygnał, pokazujący, że w każdej chwili można wypaść z łask Białego Domu. Trump jest zresztą za tę decyzję ostro krytykowany przez swoich najbliższych współpracowników i sojuszników z partii republikańskiej. Poza utratą wiarygodności USA na Bliskim Wschodzie porzucenie Kurdów może mieć także fatalne skutki dla Europy. W kurdyjskich obozach jenieckich przebywa bowiem kilkanaście tysięcy bojowników ISIS, w większości pochodzących z Europy i różnych krajów Bliskiego Wschodu. Amerykanie od miesięcy domagali się od państw UE zajęcia się swoimi obywatelami i osądzenie ich zgodnie z prawem. Bezskutecznie.

Teraz islamistów mają przejąć Turcy, ale nie wiadomo, jak do tego dojdzie, skoro dla armii tureckiej Kurdowie są głównym wrogiem w regionie. Może więc dojść do masowej ucieczki albo wręcz wypuszczenia islamistów przez rozgoryczonych zdradą USA Kurdów. A to z kolei oznacza albo odrodzenie się Państwa Islamskiego w Syrii i kolejne długie miesiące albo i lata wojny w tym rejonie, albo, co gorsze dla Europy, masowy napływ zradykalizowanych bojowników z powrotem do UE. Nie jest przypadkiem, że w ciągu ostatnich kilku dni mieliśmy do czynienia z aktami przemocy o podłożu terrorystycznym we Francji i Niemczech. Wkrótce może być tego więcej.

