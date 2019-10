Wygrał, ale się nie cieszył, czyli rozczarowany Jarosław Kaczyński

Jarosław Kaczyński przemawiając w chwilę po ogłoszeniu wyniku wyborczego nie brzmiał jak zwycięzca. Stwierdził, że mimo programów socjalnych duża grupa ludzi nie zagłosowała na PiS i że mimo dobrych wyników gospodarczych istnieje stereotyp, że jego ugrupowanie nie zna się na gospodarce. Z jego słów można było odczytać, że spodziewał się miażdżącego zwycięstwa PiS-u. Tak się jednak nie stało. Wyniki exit poll pokazują, że na obecny moment partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 239 mandatów. Teraz klub PiS ma 240 posłów.

Dla Jarosława Kaczyńskiego wynik wyborczy był dużym zaskoczeniem, bo nie spodziewał dobrego wyniku na opozycji, po słabej kampanii szczególniej ze strony Koalicji Obywatelskiej. Ta też nie wypadła najlepiej, bo Platforma Obywatelska zyskała najmniej mandatów od 2001 roku. Zaskakujący jest niespodziewanie dobry wynik PSL-u na poziomie 9,6 proc. bo przed wyborami byli i tacy, którzy wieszczyli partii, że nie przekroczy progu wyborczego. Ten jak i przyzwoity wynik Lewicy, która dostała 11,9 proc. pokazują, że blok PiS-PO został rozbity. I być może stąd największe rozczarowanie Jarosława Kaczyńskiego. Bo nie udało się ostatecznie wypchnąć Ludowców, ani posłów Kukiza z Sejmu. Co więcej do parlamentu wróciło SLD w postaci Lewicy. A to dowód na to, że start podzielonej opozycji w wyborach dał jej więcej niż zjednoczenie w jednym bloku. Bo wybory europejskiej w odróżnieniu do tych opozycja przegrała z kretesem.

Tekst pisany był po ogłoszeniu wyników sondażu exit poll IPSOS.



