„Wprost” o zaskakującej propozycji Czarzastego dla Zandberga. Co na to lider SLD?

Eliza Olczyk i Joanna Miziołek opisały w ostatnim numerze „Wprost” sprawę wewnętrznych rozmów na Lewicy w sprawie utworzenia wspólnego klubu. – Adrian Zandberg rozmawiał z Barbarą Nowacką i skarżył się jej, że co tydzień ma ochotę odłączyć się politycznie od Włodzimierza Czarzastego. Ale wie, że Razem musi być przynajmniej przez pierwsze pół roku we wspólnym klubie z SLD i Wiosną, żeby wynegocjować sobie stanowiska w komisjach i ugruntować pozycję formacji w Sejmie. Potem Razem może zakładać własne koło – powiedział rozmówca tygodnika.

Z informacji naszych dziennikarek wynika, że Włodzimierz Czarzasty miał zauważyć niechęć do niego Adriana Zandberga i w zaciszu kuluarów miał złożyć mu zaskakującą propozycję. – Czarzasty obiecał Zandbergowi, że to on zostanie kandydatem na prezydenta, a nie Biedroń – powiedział "Wprost" polityk Lewicy.

Co na to lider SLD?

W rozmowie z Radiem Zet Włodzimierz Czarzasty poinformował, że zarząd SLD podjął decyzję, że będzie wspólny kandydat Lewicy, co kończy dyskusję, czy będzie jeden kandydat na prezydenta, czy będzie ich kilku. – Lewica na pewno wystawi kandydata – podkreślił. Lider SLD dodał również, że chciałby połączyć SLD i Wiosnę. – Takie jest moje zdanie. Od 4 dni takie jest zdanie zarządu SLD, który w tej sprawie jednomyślnie podjął decyzję – podkreślił.

Czytaj także:

Jarosław Kaczyński, czyli Naczelnik naszych czasów - ranking najbardziej wpływowych