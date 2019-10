Karuzela kadrowa w PiS. Będzie nowe stanowisko dla Marka Suskiego?

Marek Suski dostał się do Sejmu z okręgu radomskiego, gdzie otrzymał 69 tys. głosów - więcej, niż cała lista Koalicji Obywatelskiej. Z ustaleń „Wprost” wynika, że polityk już wkrótce może otrzymać ważne zadanie. Marek Suski, szef gabinetu premiera, podobno odchodzi z rządu i wraca do pracy parlamentarnej. Nasz rozmówca związany ze Zjednoczoną Prawicą uważa, że Suski w nowym rozdaniu może zostać szefem klubu PiS albo wicemarszałkiem Sejmu. – Ryszard Terlecki po stosunkowo słabym wyniku wyborczym raczej nie utrzyma obu tych stanowisk – uważa nasz informator.

Marek Suski w roli szefa klubu sprawdziłby się idealnie. W przeszłości był rzecznikiem dyscypliny klubowej i trzymał wszystkich krótko, a więc klub na pewno chodziłby jak w zegarku. Nam utkwiła w pamięci scena, jak to Suski podczas nocnych obrad komisji sprawiedliwości w sprawie reformy sądów nie dopuścił opozycji do głosu, bo nie pozwolił sobie odebrać mikrofonu, który przyciskał miłośnie do piersi.