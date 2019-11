Patocelebryci w Fame MMA oraz walka o Pałac Prezydencki. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

Fame MMA to walki internetowych gwiazd, dla których krwawe starcie na ringu jest okazją do wzbogacenia się o pokaźne sumy pieniędzy. Podczas gdy patocelebryci zarabiają fortunę, ich zmagania oglądają dzieci. Co jeszcze w nowym tygodniku „Wprost”?

„Youtuber bije osobę niepełnosprawną po głowie, aż pocieknie krew. Patostreamer kopie rywala tak mocno, że pękają mu kości i noga wygina się w literę L. Instagramerka obrzuca rywalkę jajkami, krzycząc: »Zamknij ten łeb, k…a«. Witajcie w Fame MMA. To świat, o którym wolelibyście nie słyszeć, a oglądają go wasze dzieci” – piszą Paulina Socha-Jakubowska i Szymon Krawiec. Ponadto w nowym „Wprost”: Wyścig do pałacu. Joanna Miziołek, Eliza Olczyk i Marcin Dzierżanowski o tym, jak PiS oraz ugrupowania opozycyjne przygotowują się do wyborów prezydenckich .

Joanna Miziołek, Eliza Olczyk i Marcin Dzierżanowski o tym, jak PiS oraz ugrupowania opozycyjne przygotowują się do wyborów prezydenckich.

Jan Śpiewak pisze o skazywaniu społeczników przez sądy, które prowadzi do tego, że ludzie boją się walczyć o sprawiedliwość.

Śmierć w cieniu miesięcznicy, czyli o zabójstwie w okolicy Pałacu Prezydenckiego, który prawicowa prasa wykreowała na mord polityczny. Więcej w tekście Heleny Kowalik.

Kościół w kryzysie. Rozważania Piotra Żyłki na temat tego, dlaczego część polskich biskupów nie reaguje na kolejne skandale.

Magdalena Gryn o tym, że tzw. second handy stają się eleganckimi butikami, w których ubrania kupuje co trzeci Polak.

, w których ubrania kupuje co trzeci Polak. Miliony ze śmietnika. Karol Wasilewski o problemie marnowania żywności przez Polaków.

Im bliżej 30. rocznicy obalenia muru berlińskiego, tym więcej wydarzeń utrudniających Niemcom radosne świętowanie tego dnia. Więcej w tekście Jakuba Mielnika.

Lot w ciemno. Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin o historii Mieczysława Kosza, czyli niewidomego pianisty, który w klubie znajdował muzykę i szczęście.

, czyli niewidomego pianisty, który w klubie znajdował muzykę i szczęście. – Czasem wolę rozrywkę od kina pretensjonalnego i artystowskiego. W „Zombieland: Kulki w łeb” chodzi o to, aby nie dać się zjeść i wytłuc jak najwięcej zombi. I co? Nie brzmi to jak metafora życia? – mówi w wywiadzie z Anną Serdiukow Jesse Eisenberg.