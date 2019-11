Ksiądz z parafii w Mosinie został pobity. Chciał „powstrzymać agresywnych mężczyzn przed profanacją świątyni”

„Otrzymałem przed chwilą informację, że pobito jednego z księży Archidiecezji Poznańskiej, który zatrzymał chcących dokonać profanacji” – napisał ksiądz Daniel Wachowiak na Twitterze.

Rzecznik Kurii Metropolitalnej w Poznaniu ks. Maciej Szczepaniak o szczegółach zdarzenia poinformował w przesłanym do redakcji Wprost.pl komunikacie. „W niedzielę 3 listopada miało miejsce pobicie wikariusza parafii w Mosinie, który próbował powstrzymać agresywnych mężczyzn przed profanacją świątyni” – czytamy. Jak się okazuje, niezbędna była interwencja medyczna. „Księdzu udzielono pomocy medycznej, sprawą zajęła się też policja, która próbuje ustalić sprawców zdarzenia. To wszystko, co wiemy. Obecnie ksiądz składa dalsze zeznania na komisariacie” – poinformował ks. Maciej Szczepaniak.