Oto dziesiątka najbogatszych Polaków przed czterdziestką

Kilkunastu przejęło firmy od rodziców. Kilku dostało od ojca fundusze na start. Ale większość najmłodszych polskich milionerów gigantycznych pieniędzy dorobiło się samodzielnie. Nie pochodzą z bogatych domów. Nie odziedziczyli fortuny w spadku. Nie snuli się po sejmowych korytarzach, czekając, aż wpadnie im jakaś fajna spółka do prywatyzacji. W naszym kraju pokutuje opinia, że ten, kto nie założył biznesu w szalonych latach 90., nie może dziś zbudować wielomilionowego majątku.

Wśród pierwszej dziesiątki najmłodszych polskich milionerów znaleźli się właściciele spółek przemysłu ciężkiego, chemicznego, czy farmaceutycznego. Na liście jest także twórca największych polskich zakładów bukmacherskich i przedstawiciele branży nieruchomości. Pierwszą dziesiątkę zamyka również najbardziej znana para sportowców, którzy przed czterdziestą zostali milionerami.

Sebastian Kulczyk, 39 lat, 7 mld zł

Zaraz po Michale Sołowowie i Zygmuncie Solorzu z siostrą Dominiką zajmują ex aequo trzecie miejsce na tegorocznej Liście 100 najbogatszych Polaków „Wprost”. Po zmarłym w 2015 r. ojcu Janie Kulczyku córka odziedziczyła większość gotówki. Syn przejął główne ojcowskie biznesy. Kontroluje koncern chemiczny Ciech, trzy spółki zarządzające Autostradą Wielkopolską oraz pakiety akcji kilkunastu międzynarodowych firm zajmujących się poszukiwaniem i wydobyciem gazu, ropy i metali szlachetnych na czterech kontynentach.



2. Piotr Szulczewski, 38 lat, 5,35 mld zł

Jego Wish, czyli aplikacja do robienia zakupów przez smartfona, to taka idealna galeria handlowa. Idealna dlatego, że użytkownik dostaje w niej do wyboru 200 mln produktów. Sklep sam podpowiada, który z nich będzie nam się najbardziej podobał. A gdyby tego było mało, każdy z nich oferuje w najniższych cenach. Nic dziwnego, że na punkcie stworzonej osiem lat temu przez Szulczewskiego aplikacji zakupowej Wish oszalał cały świat. Dzisiaj ze smartfonami w rękach zakupy robi w niej 300 mln ludzi. Biznes prowadzi w San Francisco, ale przez 11 lat mieszkał w Warszawie.



3. Tomasz Domogała, 34 lata, 2,1 mld zł

Jeszcze w 2012 r. występował na liście 100 najbogatszych razem ze swoim ojcem, Jackiem, który budował potęgę Famuru – spółki produkującej maszyny górnicze. Ale to był ostatni moment, gdy ojciec i syn wspólnie pojawiali się w rankingach, bo Jacek Domogała postanowił, że los swojej firmy zostawia w rękach 28-letniego Tomasza. W ten sposób Domogała junior stał się wtedy najmłodszym miliarderem w Polsce. Odziedziczył udziały w rodzinnym holdingu TDJ; oprócz Famuru kontroluje też inne spółki z branży przemysłowej: Zamet czy Polską Grupę Odlewniczą.



4. Mateusz Juroszek, 32 lata, 2 mld zł

Największy prywatny bukmacher w Polsce. Tylko w zeszłym roku zawarł zakłady bukmacherskie za prawie 2,5 mld zł. Jego STS oplótł swoimi lokalami całą Polskę. Mecze można obstawiać w ok. 440 lokalach, ale przede wszystkim przez stronę internetową i aplikację na smartfony. Spółka prowadzi własną telewizję sportową STS TV, dzięki której można oglądać na żywo transmisje z ok. 5 tys. imprez. Mateusz Juroszek pozostaje też jednym z największych prywatnych sponsorów sportu w Polsce. Jego STS wspiera reprezentację Polski w piłce nożnej, Polską Ligę Siatkówki i klub Jagiellonia Białystok. Jest oficjalnym bukmacherem Lecha Poznań, Pogoni Szczecin, Korony Kielce, Górnika Zabrze, Zagłębia Lubin, Cracovii, Asseco Resovii oraz Vive Kielce. Zaangażowany jest również w e-sport.



5. Tomasz Furman, 35 lat, 646 mln zł

Obok Wojciecha i Jacka jeden z trzech braci Furmanów z Aflofarmu. Założycielem znanego producenta leków i suplementów diety jest Andrzej Furman, który w 2006 r. przekazał stery w biznesie swoim synom.



5. Wojciech Furman, 40 lat, 646 mln zł

Jeden z trzech udziałowców rodzinnej firmy farmaceutycznej Aflofarm z Pabianic. To największy w kraju producent leków bez recepty i jedna z niewielu polskich firm, które swoją potęgę zbudowały wyłącznie na bazie polskiego kapitału, bez udziału zagranicznych funduszy czy wspólników. Spółka produkuje leki na receptę, bez recepty, suplementy diety, kosmetyki i wyroby medyczne.



9. Maciej Popowicz

Mark Zuckerberg na polską miarę. Jeszcze jako 22-latek założył polskiego Facebooka, czyli popularny serwis społecznościowy Nasza Klasa. Nawet nie zdążył na serio pokonkurować z prawdziwym Zuckerbergiem, bo dwa lata po tym, jak Naszą Klasę założył, zdecydował się ją sprzedać. 70 proc. udziałów Popowicza kupił w 2008 r. estoński fundusz Forticom. Transakcja miała opiewać na 200 mln zł. To właśnie wtedy Popowicz został najmłodszym polskim milionerem. Pieniądze ze sprzedaży zainwestował we własną spółkę produkującą gry na smartfony. Notowany na warszawskiej giełdzie Ten Square Games wydał już 200 tytułów, w które gra 21 mln użytkowników na całym świecie.



10. Robert i Anna Lewandowscy, po 31 lat, 450 mln zł

Najbogatsza para polskiego sportu. On jest najlepszym polskim piłkarzem w historii. W całym 2019 r. zdobył najwięcej bramek spośród wszystkich zawodników grających w pięciu najmocniejszych ligach Europy. W rankingach wyprzedza samego Messiego i Cristiano Ronaldo. W sondzie przeprowadzonej niedawno przez BBC Polak został uznany za najlepszego napastnika na świecie. Ona ma tytuł mistrzyni świata i wielokrotnej medalistki mistrzostw Europy i Polski w karate tradycyjnym. Uznawana jest za jedną z najbardziej wpływowych Polek. Oprócz sportu obydwoje świetnie sprawdzają się w biznesie.