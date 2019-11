Klinika Gortata, restauracja Lewandowskiego, hotel Radwańskiej. Jak inwestują najbogatsi polscy sportowcy

W tym tygodniu tygodnik "Wprost" po raz kolejny opublikował listę 40 najbogatszych Polaków przed 40 rokiem życia. To jedyne zestawienie w polskich mediach prezentujące majątki najmłodszych polskich milionerów. Oprócz spadkobierców, którzy dziedziczą fortuny po odchodzących na emeryturę rodzicach oraz przedsiębiorców,którzy gigantycznych pieniędzy dorobili się samodzielnie, na liście pojawiło się wielu znanych polskicy sportowców. Oto jaki mają majątek i jak zamierzają go pomnażać.

10. Robert i Anna Lewandowscy, po 31 lat, 450 mln zł

Najbogatsza para polskiego sportu. On jest najlepszym polskim piłkarzem w historii. W całym 2019 r. zdobył najwięcej bramek spośród wszystkich zawodników grających w pięciu najmocniejszych ligach Europy. W rankingach wyprzedza samego Messiego i Cristiano Ronaldo. W sondzie przeprowadzonej niedawno przez BBC Polak został uznany za najlepszego napastnika na świecie. Ona ma tytuł mistrzyni świata i wielokrotnej medalistki mistrzostw Europy i Polski w karate tradycyjnym. Uznawana jest za jedną z najbardziej wpływowych Polek. Oprócz sportu obydwoje świetnie sprawdzają się w biznesie. Robert wybudował luksusowe osiedle na warszawskiej Ochocie, ma udziały w spółkach zajmujących się marketingiem, mediami czy wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami. Jest również współwłaścicielem warszawskiego sklepu sportowego Zgoda FC. Niedawno założył spółkę z Jerzym Krzanowskim, jednym z najbogatszych Polaków i właścicielem gigantycznego producenta mebli biurowych Grupa Nowy Styl z siedzibą w Krośnie. To na ich krzesełkach będą siedzieć kibice podczas kolejnego mundialu w 2022 r. w Katarze. Lewandowski z Krzanowskim chcą w przyszłym roku otworzyć na terenie Browarów Warszawskich nowoczesną restaurację. Lokal ma zająć aż 1,3 tys. mkw powierzchni i działać na czterech piętrach. Będzie utrzymany w sportowym klimacie. Spółka nosi nazwę Nine’s od dziewiątki, z którą na plecach gra kapitan naszej reprezentacji. Anna Lewandowska weszła właśnie na rynek z własną linią naturalnych kosmetyków PHLOV, które można kupić m.in. w perfumeriach popularnej sieci Sephora. Sprzedaje również zdrową żywność, ubrania i akcesoria dla dzieci, prowadzi własną sieć kawiarni, organizuje obozy treningowe, wydaje książki, kalendarze i płyty DVD promujące zdrowy styl życia.



13. Marcin Gortat, 35 lat, 400 mln zł

W tym roku zadebiutował w naszym najważniejszym zestawieniu, czyli na Liście 100 najbogatszych Polaków „Wprost”. Chociaż nadal pozostaje na koszykarskim bezrobociu,koledzy z parkietu namawiają go do powrotu do NBA. Gortat może by się zgodził, ale tylko za dobrą stawkę. Grając w Washington Wizards czy LA Clippers, pensje liczył w milionach dolarów. Do tego dochodziły kontrakty reklamowe, z których polski koszykarz mógł zgarniać nawet 10 mln zł rocznie. Pieniądze wypocone na parkiecie inwestował przede wszystkim w nieruchomości. W Stanach ma cztery rezydencje: dwie w Arlington na przedmieściach Waszyngtonu i dwie kolejne w Orlando na Florydzie. W tym samym mieście zainwestował we własną restaurację Urbain 40, która serwuje ryby i owoce morza. Kupił też wiele nieruchomości w Łodzi, gdzie się urodził, i w Warszawie. W Krakowie za to ma klinikę okulistyczną Vidium Medica.



23. Ewa Chodakowska, 37 lat, 178 mln zł

Nie odziedziczyła gigantycznego spadku, nie wygrała rządowego przetargu za miliony złotych. To jedna z niewielu osób w polskim biznesie, które na swój sukces zapracowały wyłącznie ciężką pracą. Przez ostatnie parę lat rozkochała Polki w treningu. Jest dla nich nie tylko trenerką, ale też coachem. Jej książki i płyty DVD nie schodzą z list bestsellerów, a w internecie śledzi ją ponad 3,7 mln fanów. To potężna grupa potencjalnych klientów, którzy kupują u Ewy ubrania, akcesoria, sprzęt fitness, zdrową żywność albo od razu całe plany żywieniowe czy, od niedawna, również ekologiczne kosmetyki. Jej firma Be Bio Active Cosmetiqs sprzedaje kosmetyki wyprodukowane wyłącznie z naturalnych składników, bez testów na zwierzętach. Kilka miesięcy temu Chodakowska wystartowała też z własną ofertą cateringu dietetycznego. Z Be Diet Catering można już skorzystać w 60 polskich miastach, ale dla trenerki killerki Polska to za mało. Swoją pudełkową dietę chce też wysyłać za granicę.



31. Agnieszka Radwańska, 30 lat, 99 mln zł

Z tenisistki zamieniła się w rentierkę, która żyje z luksusowych nieruchomości. W zeszłym roku zdecydowała się oficjalnie zakończyć swoją 14-letnią karierę, w trakcie której wygrała 20 turniejów WTA. Jak mówi, była to najtrudniejsza decyzja w jej życiu. Zdecydowała się to zrobić, bo przez kłopoty ze zdrowiem nie mogła już grać na poziomie, który by ją zadowalał. Pieniądze wybiegane na kortach zainwestowała we własny biznes oraz nieruchomości, m.in. w Miami, Sopocie, Zakopanem i Warszawie. 30-latka prowadzi w Krakowie swój własny hotel Aga Tenis Apartments, zlokalizowany parę minut pieszo od Sukiennic. Wnętrza 10 apartamentów na wynajem przypominają miasta, w którym Radwańska wygrała turnieje, a wygrywała m.in. w Dubaju, Miami, Tokio, Pekinie i Singapurze.



33. Wojciech Szczęsny, 29 lat, 74 mln zł

Najdroższy polski bramkarz, którego wartość rynkową wylicza się na 35 mln euro, czyli prawie 150 mln zł. Spośród kilkunastu Polaków grających we włoskiej lidze to właśnie Wojciech Szczęsny może liczyć na najwyższe zarobki. W Juventusie zadebiutował w listopadzie 2017 r., gdzie zarabia 3,5 mln euro rocznie. Szacując jego majątek, oprócz włoskich zarobków wzięliśmy pod uwagę również te angielskie. Szczęsny przez cztery lata grał przecież w Arsenalu Londyn, gdzie zarabiał ponad 5 mln funtów rocznie. Dużą część pensji zjadły mu oczywiście horrendalnie wysokie podatki. Zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i we Włoszech, najbogatsi, do których polski bramkarz z pewnością się zalicza, muszą oddawać tamtejszym urzędom skarbowym ponad 40 proc. pensji. W przeciwieństwie do innych sportowców w naszym rankingu Wojciech Szczęsny na razie nie idzie w biznes. W interesach dużo prężniej działa jego starszy o trzy lata brat Jan, również bramkarz. Otworzył akademię piłkarską Kraina Futbolu, która organizuje obozy sportowe i prowadzi własną szkółkę dla młodych talentów w warszawskim centrum handlowym Blue City. Mówi się, że Wojciech Szczęsny też inwestuje, ale głównie w karierę swojej żony. Marina Łuczenko-Szczęsna to polska piosenkarka ukraińskiego pochodzenia, która jak na razie ma na koncie dwa albumy z gatunku pop.Czytaj także:

