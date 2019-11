Zdrojewski we „Wprost” o podwyżce wieku emerytalnego. Szefernaker wypomina słowa z kampanii

W rozmowie z Elizą Olczyk i Joanną Miziołek z tygodnika „Wprost” Bogdan Zdrojewski zapowiedział, że będzie ubiegał się o przywództwo w Platformie Obywatelskiej. Jednocześnie stwierdził, że jego zdaniem PO powinna mówić wyborcom, że ponownie podniesie wiek emerytalny, gdy dojdzie do władzy. – (Platforma – red.) powinna tłumaczyć, że obecny system skazuje miliony Polaków na głodowe emerytury. Odpowiedzialny polityk musi mieć odwagę mówić prawdę, a przede wszystkim ponosić odpowiedzialność nie tylko za tu i teraz, lecz także za przyszłą kondycję własnego narodu – stwierdził Bogdan Zdrojewski. Dodał, że jego zdaniem nie przez tę decyzję Platforma przegrała wybory.

– Owszem, to nie była popularna decyzja. Faktem jest, że źle uzasadniona. Praktycznie bez przekonujących argumentów. Niemniej jednak to była reforma polegająca na niezwykle łagodnym, stopniowym wyprowadzaniu nas z nieuchronnego kryzysu świadczeń emerytalnych. Tylko obecnej koniunkturze gospodarczej PiS zawdzięcza dziś brak natychmiastowych skutków swoich nieodpowiedzialnych decyzji – stwierdził rozmówca „Wprost” .

