Donald Tusk kończy pisać swoją książkę. Wiemy, co w niej będzie

Donald Tusk w ostatnich dniach był podobno bardzo zajęty pisaniem swojej książki. Na tyle, że po odmawiał wszystkie spotkania z przyjaciółmi. – Donald kończy pisać książkę, więc kontakt jest z nim utrudniony. Co ciekawe termin jej oddania dawno minął i wydawca odchodzi od zmysłów. Tymczasem Tusk już teraz przekroczył objętość książki. Końcowy termin mija dziś w ostatnią niedzielę listopada – opowiada nasz informator. Co będzie w książce Tuska, która ma tytuł „Szczerze”? – Tusk skupiał się w niej przede wszystkim na 5-letniej kadencji szefa Rady Europejskiej.

Z tego co zdradzał po tej książce może się na niego obrazić pół Europy, w tym David Cameron, Theresa May, Boris Johnson. Podobno nawet Angela Merkel może nie być zadowolona z książki Tuska. Co do wątków polskich to będą poboczne. Ale w nich opisze zachowanie Mateusza Morawieckiego na unijnych szczytach – zdradza nasz informator.

Wcześniej Donald Tusk zareklamował swoją książkę za pośrednictwem Twittera. „Jak mówi obecna władza: uczciwi nie mają się czego obawiać” – napisał szef Europejskiej Partii Ludowej.

Książka „Szczerze” Donalda Tuska ma premierę 12 grudnia.

