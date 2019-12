„To podłe kłamstwa”. Klaudia Jachira odpowiada na porno fake newsa

Udostępnione przez konto o nazwie @Kot_Prezesa_ kadry z filmu pornograficznego wywołały falę komentarzy. Jeden z użytkowników mediów społecznościowych zapytał: „Co to? Kto to?”. „Polska parlamentarzystka – Klaudia Jachira, wprowadzona do parlamentu przez Schetynę na listach Koalicji Obywatelskiej” – odpowiedział użytkownik o nicku @Kot_Prezesa_. Jak się szybko okazało to fake news, a w rzeczywistości w filmie pornograficznym wystąpiła Codi Vore.

„Podłe kłamstwa”

– To podłe kłamstwa. Aż mi się wierzyć nie chce, że można takimi manipulacjami prowadzić politykę, czy wyrażać swoje poglądy. Tak jak napisałam (na Twitterze – red.) postaram się krok po kroku z tym walczyć wszelkimi możliwymi, dostępnymi, prawnymi środkami i rozwiązaniami. Co w polskim prawodawstwie nie jest proste – powiedziała Klaudia Jachira w rozmowie z Wprost.pl. – Jak podczas kampanii pojawiały się groźby na mój temat i zgłosiłam to na policję, to policja oficjalnie powiedziała, że uzyskanie np. danych osobowych od Twittera czy Facebooka nie jest proste – dodała posłanka.

Kilkanaście godzin wcześniej Klaudia Jachira do fake newsa odniosła się za pośrednictwem mediów społecznościowych. „W związku z kłamstwami pojawiającymi się na mój temat informuję, że każde szkalowanie mojego dobrego imienia nie pozostanie bez odpowiedzi. Wobec osób, które tworzą takie fałszywe informacje albo je udostępniają, wyciągnę prawne konsekwencje” – zapowiedziała polityk na Twitterze.

