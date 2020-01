Operacja „odzyskać Senat”

W ubiegłym tygodniu na pana zaproszenie przyjechała do Polski Komisja Wenecka, żeby zbadać procedowaną ustawę dyscyplinującą sędziów. Pan w tej samej sprawie pojechał do Brukseli na spotkanie z komisarz Věrą Jourovą. PiS mówi, że opozycja uruchomiła zagranicę przeciwko polskiemu rządowi.

Protestuję przeciwko traktowaniu Komisji Weneckiej czy Unii Europejskiej, naszej wspólnoty, jako obcych, jako zagranicy. Jesteśmy pełnoprawnymi członkami wspólnoty, z przywilejami i obowiązkami. Polska z tytułu obecności w Unii ma mnóstwo korzyści. A członkami Komisji Weneckiej są wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł i sędzia Mariusz Muszyński. Gdybym jednak myślał tak jak PiS, to spytałbym – co robią europosłowie PiS w Brukseli? Biorą pieniądze od obcych?

Bruksela to nie jest zagranica, zatem można się skarżyć na rząd?

To nie było żadne skarżenie się, tylko wymiana poglądów i bardzo ciekawa debata na poziomie eksperckim z wiceszefową Komisji Europejskiej i komisarzem Unii ds. sprawiedliwości Didierem Reyndersem.

A czego się pan spodziewa po wizycie Komisji Weneckiej w Polsce?

Wyważonej, mądrej opinii na najwyższym poziomie, która pomoże nam podjąć właściwą decyzję w Senacie w sprawie fundamentalnej ustawy dotyczącej naszego wymiaru sprawiedliwości.

Politycy PiS twierdzą, że nie jest pan uprawniony do tego, żeby zapraszać Komisję Wenecką do Polski.

Politycy PiS powinni dokładnie przeczytać regulamin Komisji Weneckiej. Zgodnie z nim szef danej izby parlamentu może się zwrócić do komisji z prośbą o wydanie opinii.

Efekt jest taki, że strona rządowa nie spotkała się z Komisją Wenecką. Trudno powiedzieć, żeby Komisja Wenecka miała pełne informacje.

Ale to nie z jej winy. Nie ponoszę odpowiedzialności za to, co robi Ministerstwo Sprawiedliwości czy pani marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Odpowiadam za to, żeby proces legislacyjny w Senacie był jak najstaranniejszy, zwłaszcza że ustawa dyscyplinująca sędziów przemknęła przez Sejm w ekspresowym tempie i na pół świata rozeszły się żenujące obrazki z nocnego posiedzenia komisji, trwającego do piątej rano, kiedy posłowie nie wiedzieli, o czym jest mowa, i stroili sobie krotochwilne żarty.