Karczewski: Sprawy polskie powinny być rozwiązywane w Polsce

Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski z PiS i marszałek Senatu Tomasz Grodzki z PO prowadzą w Senacie cichą wojnę. Ostatnio obaj politycy starli się o wypowiedź Grodzkiego jakoby był kuszony przez PiS stanowiskiem ministra zdrowia, gdyby porzucił obóz opozycji. Na co Karczewski stwierdził, że to nieprawda i wezwał marszałka do podania nazwiska rozmówcy.Karczewski nie kryje swojego krytycznego stosunku do ostatnich poczynań Grodzkiego jak np. zaproszenie do Polski Komisji Weneckiej. Twierdzi, że nie podoba mu się rozwiązywanie naszych krajowych sporów przy pomocy zagranicy. – W moim przekonaniu wszystkie sprawy między polskimi parlamentarzystami powinny być rozwiązywane w Polsce – mówi Karczewski.

– Jego skład oraz przewodnictwo prof. Marka Chmaja, przeciwnika politycznego PiS, wyklucza nawet myśl o bezstronności. Nie mówiąc już o tym, że jego zastępcą miał być mecenas Jacek Dubois, osobisty adwokat marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Kiedy zaprotestowałem na prezydium Senatu marszałek wycofał się z tego pomysłu wymawiając się pomyłką, na skutek zażywania silnych leków przeciwbólowych. Pojawił się też pomysł dokooptowania do zespołu mecenasa Romana Giertycha i to już chyba nie wymaga jakiegokolwiek komentarza. Również pozostali członkowie prezydium Senatu uznali jednak, że byłoby to cokolwiek niefortunne –skomentował powołanie w Senacie zespołu, który ma badać konstytucyjność ustaw.

Czytaj także:

Spotkanie prezydenta z marszałkiem Senatu. Są szanse na porozumienie ws. ustawy kagańcowej?