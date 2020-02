Prezydent dla „Wprost”: Poważnie rozważyłbym podpisanie ustawy o związkach partnerskich

– Gdyby chodziło o status osoby najbliższej ułatwiający takie sprawy, jak wzajemne wspieranie się, troskę, dowiadywanie się o stan zdrowia, to jako prezydent podpisanie takiej ustawy poważnie bym rozważył – mówi Andrzej Duda. – Zwłaszcza że taka ustawa dotyczyłaby wszystkich żyjących w związkach nieformalnych – dodaje.

Prezydent podkreśla, że ma kontakt z osobami LGBT. – Zapewniam, że w Pałacu Prezydenckim jestem często odwiedzany przez osoby, które mają inną orientację seksualną niż moja. Nie stanowi to dla mnie najmniejszego problemu, nie wpływa w żaden sposób na mój stosunek do kogokolwiek – tłumaczy prezydent. I przytacza historię z własnego życia: – Kiedyś znajoma w luźnej rozmowie powiedziała o moich sąsiadach: „patrz, jacy sympatyczni faceci, widać, że fajna z nich para”. Zgodnie z prawdą odpowiedziałem: „Wiesz, w ogóle nie zwróciłem na to uwagi. Dla mnie to po prostu mili ludzie, jestem przekonany, że gdyby coś mi się stało, to by mi pomogli. Zresztą, jakby oni mnie o coś poprosili, z przyjemnością też bym ich wysłuchał” – opowiada prezydent.

Jednocześnie prezydent nie podziela niepokoju tych, którzy protestują przeciwko przyjmowaniu przez samorządy uchwał o tzw. „strefach wolnych od LGBT”. – Twórcy tych uchwał podkreślają, że nie są one podejmowane przeciwko ludziom, ale są skierowane przeciwko konkretnej ideologii. Nie mamy tu do czynienia z łamaniem praw człowieka – ocenia Andrzej Duda. Dodaje jednak: – Ja bym takich uchwał nie popierał.