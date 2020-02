Krzysztof Śmiszek ocenia wypowiedź Andrzeja Dudy dla „Wprost”. „Zmienia front jak chorągiewka”

W najnowszym wydaniu tygodnika „Wprost” ukazał się wywiad z Andrzejem Dudą, w którym poruszony został wątek reformy sądownictwa oraz sytuacji Polski na arenie międzynarodowej. Andrzej Duda powiedział także, co zrobiłby gdyby na jego biurko trafiła ustawa dotycząca związków partnerskich. – Wszystko zależy od tego, jakie rozwiązania zawierałaby taka ustawa. Gdyby chodziło o status osoby najbliższej ułatwiający takie sprawy, jak wzajemne wspieranie się, troskę, dowiadywanie się o stan zdrowia, to jako prezydent podpisanie takiej ustawy poważnie bym rozważył. Zwłaszcza że taka ustawa dotyczyłaby wszystkich żyjących w związkach nieformalnych – stwierdził Andrzej Duda.

„Duda zmienia front jak chorągiewka”

Krzysztof Śmiszek w rozmowie z Wprost.pl podkreślił, że Lewica złoży projekt ustawy dotyczący związków partnerskich. – Mieliśmy to w programie i o to będziemy walczyć. Mamy bardzo jasne zobowiązania w przeciwieństwie do pana prezydenta Dudy – powiedział polityk. – Pan prezydent Duda zmienia front jak chorągiewka. Widać, że kampania wyborcza mocno już zaistniała, ponieważ prezydent Duda przez ostatnie pięć lat nie pokazywał, nie dał żadnego znaku, że zależy mu na tej sprawie. My – Lewica – złożymy projekt ustawy o związkach partnerskich na pewno – podkreślił Śmiszek.

Wśród najważniejszych kwestii, które zostaną poruszone w projekcie ustawy poseł wymienił m.in. kwestię spadkobrania, alimentacji, wspólnoty majątkowej oraz wspólnego opodatkowania. – Myślę, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy sprawa zostanie przedstawiona, dlatego że najpierw musimy skonsultować to z zainteresowanymi środowiskami, czyli z organizacjami pozarządowymi – prognozował Krzysztof Śmiszek.

