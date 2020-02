Głowa orła w koronie zmienia się w kota w spocie PO. Fogiel mówi o „manipulacji symbolami narodowymi”

Radosław Fogiel w rozmowie z Wprost.pl zaznaczył, że nie widział spotu Platformy Obywatelskiej, więc „nie zna całego kontekstu”. – Generalnie tego typu manipulacja symbolami narodowymi budzi poważne wątpliwości z samego swojego opisu – powiedział zastępca rzecznika prasowego Prawa i Sprawiedliwości dopytywany o wykorzystany zabieg otwierający spot, czyli przeobrażenie się orła w koronie w kota.

Najnowszy spot PO

– Partia hejtu obraca kota ogonem – w taki sposób rozpoczyna się najnowszy spot Platformy Obywatelskiej. Podczas trwającego 70 sekund filmu przypomniano słowa Jarosława Kaczyńskiego, które zostały poprzedzone komentarzem: „Od lat Polacy muszą znosić obelgi”. – Cała Polska z Was się śmieje – powiedział lider PiS, a Joachim Brudziński dokończył: „komuniści i złodzieje”.

W dalszej części pada informacja, że „instytucje zarażone są nienawiścią”, co ma stanowić nawiązanie do afery z wiceministrem Piebiakiem, a „władza daje przyzwolenie na przemoc”. – Te emocje dały swój upust w Radomiu, ale też ich rozumiem – powiedziała Beata Mazurek, której wypowiedź została wmontowana w omawiany fragment, poprzedzony wyrywkowymi ujęciami zamieszania i bójek na ulicach.

W opublikowanym spocie PO nawiązała także do sytuacji, które miały miejsce podczas poprzedniej kampanii prezydenckiej. – O wygwizdaniu Komorowskiego nie ma co wspominać, skoro w szeregach PiS jawnie mówiono o linczu na nim. Mówiono o urzędującym wówczas prezydencie, tu cytat: »bydle musi się podlansować« – opowiada narrator spotu, a w tle pokazane zostały artykuły z Frondy i Wirtualnej Polski z krzykliwymi tytułami. – I nagle szok. Andrzej Duda spotkał ludzi krytycznie nastawionych do jego prezydentury i łamania Konstytucji. Były gwizdy, były okrzyki – mówi głos prowadzący, a w tle słychać padające okrzyki „marionetka”. – PiS grzmi teraz o hejcie, nienawiści i żąda przeprosin. Gdzie są granice hipokryzji tej władzy? Otóż tam, gdzie ty powiesz dość – tymi słowami kończy się spot PO. Chwilę wcześniej na nagraniu pojawia się ponownie Jarosław Kaczyński, który z mównicy sejmowej rzuca do zgromadzonych „jesteście kanaliami”.

Odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości

Spotu Platformy Obywatelskiej bez odpowiedzi nie pozostawiło Prawo i Sprawiedliwość. „Wasza #hiPOkryzja nie zna granic! Programu brak, pomysłów brak, tylko hejt Wam pozostał i tak jest od nastu lat!” – napisano na Twitterze. PiS Opole opublikowało trwające ponad minutę nagranie. Zostało ono zmontowane z wypowiedzi opozycyjnych polityków. Przypomniano między innymi słowa Radosława Sikorskiego o „dożynaniu watahy”, Grzegorza Schetyny o „strząśnięciu ze zdrowego drzewa naszego państwa pisowskiej szarańczy”, czy Stefana Niesiołowskiego, który mówił o „pisowskich śmieciach”. – Miałem satysfakcję oglądając jedną ze znanych pań posłanek partii rządzącej, gdy czmychała z polskiego Sejmu pod eskortą policji państwowej – powiedział z kolei Bronisław Komorowski. Na nagraniu pojawia się także napis „Platforma Obywatelska”, w którym ostatni człon został zastąpiony wyrażeniem „obłudy i hejtu”.

