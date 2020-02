Bill Gates kupił elektryczne Porsche. Elon Musk nie kryje rozczarowania, że nie wybrał Tesli

„Szczerze mówiąc, rozmowy z Gatesem (na temat wyboru elektrycznego auta-red.) były bardzo rozczarowujące” – napisał Elon Musk w mediach społecznościowych. To reakcja na zakup twórcy Microsoftu, który w wywiadzie z youtuberem Marquesem Brownlee`m pochwalił się, że na swoje pierwsze elektryczne auto wybrał Porsche Taycan, a samą Teslę nazwał „obiecującą” firmą. „Właśnie dostałem Porsche Tycan… mój pierwszy samochód elektryczny i bardzo mi się to podoba” – powiedział Gates.

Sprowokowało to internautów do dyskusji. Jedni pisali, że Gates już wcześniej jeździł Porsche, inni porównywali Teslę do tak nowatorskiej marki jak Apple, co ma pewnie rodzi uprzedzenia twórcy Windowsa. Inni twierdzili, że Porsche Tycan jest po prostu lepszej jakości i lepiej się prowadzi. Ktoś inny porównał wnętrza obu aut: Porsche Tycan i Tesli 3.

Na marginesie tego sporu warto dodać, że Gates w udzielonym wywiadzie mówił też o lęku przed utratą zasięgu przed kolejnym ładowaniem, jaki często towarzyszy kierowcom elektrycznych aut.

– Wszystkie firmy samochodowe dążą do produkcji elektrycznych aut na jak największą skalę. W rzeczywistości największym problemem jest jednak to czy konsumenci pokonają niepokój związany z zasięgiem – mówił Gates.