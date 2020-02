Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne przeciwko 11-letniej Zuzi

Dwa tygodnie temu pisaliśmy o tragicznej historii 11-letniej Zuzi Sałaszewskiej, która odziedziczyła milion złotych długu po jej zmarłym w 2011 roku ojcu. Dług kupiła firmy windykacyjna Ultimo, która poszła ze sprawą do sądu, a potem do komornika. Sąd wydał klauzulę wykonalności przeciwko kilkuletniemu dziecku. Komornik zaczął ściągać dług z renty rodzicielskiej po zmarłym ojcu Zuzi chociaż nikt go do tego nie zobowiązywał.

Dziewczynka mieszka razem z mamą w skrajnych warunkach. Wychowywała się w opuszczonej hurtowni materiałów budowlanych, którą lata temu prowadził jej tata. W marcu zeszłego roku przeprowadziła się do mieszkania socjalnego. Razem z mamą mają do dyspozycji 20 metrów kwadratowych.

Po ukazaniu się artykułu, komornik przyjechał do mieszkania dziewczynki, przeprosił ją za zaistniała sytuację i zwrócił jej bezprawnie pobieraną rentę. Kupił jej również rower, co było największym marzeniem dziewczynki. Wcześniej w sieci ruszyła zbiórka na rower dla Zuzi. Z 1,5 tys. zł, które początkowo chcieliśmy uzbierać kwota urosła już do ponad 12 tys. zł. Zrzutka trwa dalej.

Do sprawy odniosło się Ministerstwo Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Komornicza i Prezydent Andrzej Duda. Mimo przeprosin, przeciwko komornikowi zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne, żeby wyjaśnić, jak doszło do całej sytuacji. Wyniki kontroli nie są jeszcze znane.

Dzisiaj Wojciech Brzozowski z kancelarii Absolutio, który reprezentuje pro bono 11-latkę, poinformował, że komornik na wniosek firmy windykacyjnej w całości umorzył postępowanie wobec dziewczynki. To jednak nie zamyka sprawy. Dług nadal istnieje. Postępowanie przeciwegzekucyjne, które ma na celu całkowite wyeliminowanie wierzytelności jest rozpatrywany przez sąd

