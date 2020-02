Pacjenci onkologiczni: Koalicja Pacjentów Onkologicznych nie napisała listu do prezesa TVP w naszym imieniu

Ci drudzy chcą, żeby część z 2 mld. zł przeznaczonych przez sejm na media publiczne sfinansowała kampanie społeczne na temat profilaktyki nowotworowej. Ci pierwsi by pieniądze przeznaczyć na leczenie już chorych pacjentów.

Zaczęło się od listu otwartego zarządu Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych do prezesa TVP Jacka Kurskiego. Zarząd pisze: „W ostatnich dniach toczy się burzliwa dyskusja nad przyznaniem głosami większości parlamentarnej kwoty 2 mld zł na dopłaty dla TVP i Polskiego Radia jako rekompensatę za ulgi abonamentowe. Zdaniem opozycji pieniądze te powinny zostać przeznaczone na leczenie chorych na nowotwory (...). Zarząd Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych – organizacji parasolowej reprezentującej 50 organizacji chorych na nowotwory w Polsce – uważa, że powinien Pan, jako już faktyczny dysponent tej kwoty, zapoznać się z naszą opinią o możliwościach jej wykorzystania w celu poprawy zdrowia Polaków. (…) Uważamy, że część tych środków należy wykorzystać nasfinansowanie profesjonalnej, kilkuletniej kampanii społecznej w mediach publicznych – radiu i telewizji – poświęconej pierwotnej i wtórnej profilaktyce nowotworów”.

Głos sprzeciwu

List zacytowały liczne media. Odpowiedzieli na nie pacjenci, którzy nie identyfikują się z nim, mimo że ogłosiła go organizacja, która ma reprezentować ich interesy. Na stronie społeczności pacjentów onkologicznych Dwa Miliardy Powodów do Reakcji założonej na Facebooku pojawił się list napisany w odpowiedzi na ten zaadresowany do prezesa TVP. Hasztag, którym go opatrzono brzmi #niewmoimimieniu.

Pacjenci nie zgadzają się, bo koalicja w ich imieniu proponowała takie wykorzystanie pieniędzy. Uważają, że powinny one być przeznaczone na leczenie. Piszą: „Szerokie kampanie społeczne uświadamiające konieczność wczesnego wykrycia raka, programy badań profilaktycznych są ważne, ale nie są ważniejsze niż leczenie osób, które już zachorowały. Tą drogą nie uleczy się polskiej onkologii, nie poprawi wyników terapii onkologicznych, nie sprawi że przestaniemy być klasyfikowani na końcu rankingów oceniających poziom i skuteczność leczenia chorób nowotworowych w Europie”.

Natychmiastowe potrzeby w onkologii

Argumentują: „Około 170 tys. Polaków zapada rocznie na chorobę nowotworową z czego ponad 100 tys. umiera. Nie zmienią tego setki zapisanych stron programów, wytycznych, postulatów, kampanii i inicjatyw, nawet pod szumnie brzmiącą nazwą Narodowej Strategii Onkologicznej. Aby system działał sprawnie nie potrzeba pięknie brzmiących słów, obietnic i rozmów o zdrowym stylu życia, nie potrzeba koncertów z misją profilaktyki i wypraw chorych kobiet na antypody, relacjonowanych przez TVP. Istnieje za to natychmiastowa potrzeba zaopatrzenia onkologii w sprzęt diagnostyczny, nowoczesne leki, wykwalifikowanych lekarzy”.

I dodają: „Codzienność osoby dotkniętej chorobą onkologiczną jest przerażająca i to nie tylko w sferze psychicznej, związanej ze świadomością choroby, ale nade wszystko z poczuciem bezradności w trybach źle działającej machiny zwanej służbą zdrowia. (…) Media publiczne nikogo nie uleczą, nie sprawią, że niedostępny lek będzie refundowany, nie dadzą możliwości kompleksowych, szybkich badań celem wykrycia choroby i podjęcia efektywnego leczenia. Dlatego nikt z nas, chorych, nie może być obojętny. Musimy reagować, mówić głośno o swoich bolączkach, a przede wszystkim sprzeciwiać się działaniom podejmowanym na naszą szkodę przez organizacje powołane statutowo do występowania w interesie pacjentów onkologicznych”.

