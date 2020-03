Człowiek Roku 2019 tygodnika „Wprost”. Nagroda dla Ambasador Georgette Mosbacher

W symbolicznym dniu, 11 listopada 2019 roku, pierwsi Polacy mogli po wielu latach skorzystać z bezwizowego ruchu do Stanów Zjednoczonych. Prezydent Andrzej Duda, ogłaszając ten przełomowy moment, podkreślał szczególną rolę, jaką w tym procesie odegrała Ambasador USA w Warszawie, Georgette Mosbacher. O zasługach ambasador mówił także prezes LOT-u Rafał Milczarski.. – Jestem głęboko przekonany, że bez takiego przyjaciela, jakiego mamy w Georgette, ta akcja by się nie udała i nie mielibyśmy tego ogromnego sukcesu – podkreślił Milczarski.

Sama Ambasador, tuż po objęciu placówki w Polsce w 2018 roku, zapowiadała, że wprowadzenie ruchu bezwizowego dla Polaków będzie dla niej głównym priorytetem. Już rok później mogła ogłosić sukces. W uznaniu zasług Georgette Mosbacher dla relacji polsko-amerykańskich, redakcja tygodnika „Wprost” postanowiła wyróżnić ambasador tytułem Człowieka Roku 2019. Z kolei wybitny polski amerykanista prof. Zbigniew Lewicki powiedział, że ten sukces będzie miał wielu ojców. „ale tak naprawdę ma on jednego autora – to pani ambasador, która uczyniła sobie z tego punkt honoru”.

„Marzyła, mimo trudności”

„Laureatka tegorocznej nagrody marzyła, mimo trudności. Od najwcześniejszej młodości do wszystkiego doszła sama. Wcześnie straciła ojca, więc bardzo szybko musiała zacząć pracować na swoje utrzymanie i na naukę. Sama twierdzi, że optymizm matki, która nie poddała się po śmierci męża, zostając z czwórką dzieci na utrzymaniu, ukształtował jej wolę i wpłynął na determinację odniesienia sukcesu nawet w najtrudniejszych okolicznościach życia. Zresztą, w dzieciństwie na dobranoc mama nie czytała jej bajek, lecz książkę »Jak być wpływowym człowiekiem«. Laureatka nagrody Człowiek Roku 2019 jako pierwsza w rodzinie ukończyła studia. Jako pierwsza – zajęła się biznesem – w dodatku z sukcesem. Jako pierwsza kobieta w historii USA została też przewodniczącą stowarzyszenia republikańskich gubernatorów. Dziś jest też pierwszą kobietą w historii na stanowisku ambasadora USA w Polsce” – napisał w laudacji na cześć tegorocznej nagrodzonej redaktor naczelny tygodnika „Wprost” Marcin Dzierżanowski.

Przypomniał, że wcześniej przez lata próbowano doprowadzić do ułatwienia Polakom podróżowania do USA, ale dopiero za kadencji Georgette Mosbacher stało się to możliwe. Za zniesienia wiz do USA, będące krokiem milowym w relacjach polsko-amerykańskich i likwidacją ostatniego reliktu zimniej wojny tytuł Człowieka Roku Wprost 2019 otrzymała Wielka Przyjaciółka Polski – Pani Ambasador Georgette Mosbacher.

Mosbacher: Polska przejmuje rolę lidera

– To ekscytujące być ambasadorem w kraju, który przejmuje rolę lidera. Nie tylko w regionie – mówiła laureatka, podkreślając, że wielkim osiągnięciem Polski jest choćby osiąganie niezależności energetycznej. Georgette Mosbacher zaznaczyła, że Polska także prywatnie stała się dla niej krajem ważnym, gdzie ma przyjaciół.