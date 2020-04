O tym, jak Donald Tusk ściga się na cytowalność tweetów z Borysem Budką

W ostatnim czasie Donald Tusk uraczył nam wysypem tweetów ze swojego konta. A te były kontrowersyjne. Szef Europejskiej Partii Ludowej zasłynął ostatnio komentarzem dotyczącym dostępu do tekstów na koronawirusa. „Łatwiejszy i szybszy dostęp do testów dla ludzi władzy niż dla chorych i lekarzy to oblany tekst z przyzwoitości i demokracji” – napisał na Twitterze Donald Tusk 17 marca. I podobno był bardzo zadowolony z tego tweeta. – Tusk z Grasiem dosłownie cieszyli się jak dzieci, że tweet Tuska jest częściej cytowany niż jakikolwiek tweet Budki. To tylko pokazuje jak oni teraz postrzegają politykę – mówi jeden z naszych informatorów.

Polityk opozycji w rozmowie z nami porównał Donalda Tuska i Pawła Grasia do postaci z Programu The Muppet Show. – Oni są jak ci dwaj wiecznie niezadowoleni starzy malkontenci Statler i Waldorf, którzy w Muppetach siedzieli na loży (balkonie) obok sceny i złośliwymi komentarzami nękali Muppety – obrazowo opisuje polityk opozycji. I dodaje: – Tusk przeszedł z pozycji robienia polityki do wiecznego narzekacza. Nastąpiła u niego wałęsizacja.

