Rząd manipuluje danymi, koronawirus powstał aby eliminować seniorów, a lekarze chcą podtrzymać pandemię – to teorie spiskowe, w które wierzą Polacy

Spiski i mity kuszą swoją prostotą. Widać to w pierwszym badaniu, przeprowadzonym przez Laboratorium Poznania Politycznego, Instytut Psychologii PAN i Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, m.in. na temat tego, czy wierzymy w fake newsy i teorie spiskowe związane z koronawirusem.

Wynika z nich, że zdaniem aż 37 proc. Polaków władze polskie sprytnie manipulują informacjami dotyczącymi koronawirusa.

Na takim nieufnym gruncie wyrastają kolejne „kwiatki”, a jest ich cały bukiet. Przedstawiamy pięć teorii, po które Polacy sięgają najczęściej

Mit pierwszy: Zielone ludziki, ale nie UFO

Stałym elementem teorii spiskowych jest winowajca, któremu można przypisać nieszczęścia, jakie sprowadził na świat. W tym wypadku „Zły” sprytnie skrył się pod zielonym płaszczykiem obrońcy klimatu.

Co dziesiąty Polak wierzy, że koronawirus został stworzony przez ekologów.

W ten przebiegły sposób zwolennicy czystego powietrza, bujnych lasów i mórz wolnych od plastikowych butelek zapragnęli poprawić stan środowiska. Mało tego, zmniejszyć także liczbę ludzi na Ziemi. Wzruszaliście się, oglądając łanie chodzące po Krupówkach? Oni też, ale waszym kosztem.

Mit drugi: Doktor samo zło

Pandemię spotęgował przemysł farmaceutyczny.

Kto, jak nie koncerny medyczne, zarabia teraz najwięcej – myśli 17 proc. Polaków. Nieco mniej, bo 6 proc. sądzi, że lekarstwa tylko pogarszają stan osób, które zachorowały. A 5 proc. uważa, że to lekarze dążą do rozprzestrzenienia się koronawirusa.

Ciekawe, do kogo zwrócą się, kiedy sami poczują się gorzej…

MIT 3: Obcy kontratakują

Zarazę rozsiały imperia, które chcą przejąć kontrolę nad światową gospodarką. Kto? Odpowiedź jest oczywista. Stany Zjednoczone (w to wierzy 14 proc. badanych) i Chiny. To znaczy głównie Chiny (17 proc.).

Z kolei 10 proc. badanych wierzy, że to Chińczycy celowo rozprzestrzenili koronawirusa w restauracjach i w żywności.

Drżyjcie smakosze chińskich zupek, kurczaka w sosie słodko-kwaśnym i ciasteczek z wróżbą. Tym razem wróżba jest zła i brzmi: Chińczycy chcą przejąć kontrolę nad światem.

MIT 4: To nie jest kraj dla starych ludzi

Twórcy koronawirusa mają chytry plan: jest nim pozostawienie przy życiu tylko najsilniejszych. Tak uważa co czwarty Polak ankietowany przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami.

Krótko mówiąc, wirus został stworzony, żeby raz na zawsze rozwiązać problem wypłacania emerytur. A komu się to opłaca? Państwom, które mają problem z płynnością finansową w tej kwestii. Ciekawe, co na to ZUS.

MIT 5: Szpiedzy z krainy lodowców

Dziwne, że naukowcy tego jeszcze nie ogłosili – koronawirus siedział w lodzie, który topnieje w Grenlandii. Umościł się tam i w stosownym momencie zaatakował. Jak? O tym póki co milczą oficjalne raporty, ale można się tego dowiedzieć z wiarygodnych źródeł, czyli stojąc w stosownym dystansie w kolejce do warzywniaka.

„Rewersem tego mechanizmu – pisze o teoriach spiskowych na swoim blogu mitologiawspolczesna.pl Marcin Napiórkowski, semiotyk kultury – jest konieczność budowania pozytywnego, atrakcyjnego obrazu nauki”.

Dlatego jeszcze w tym tygodniu ze wspomnianymi mitami na Wprost.pl rozprawią się specjaliści od obalania pseudonaukowych teorii – Aleksandra i Piotr Stanisławscy, autorzy bloga Crazy Nauka oraz książki „Fakt, nie mit”.

Korzystałam z raportu „Koronawirus w Polsce. Perspektywa psychologii społecznej” pod kierownictwem Zuzanny Molendy przeprowadzonych na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków w dniach 20-23 marca 2020 r. Laboratorium Poznania Politycznego, Instytut Psychologii PAN i Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW.