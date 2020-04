Historia jednego newsa, czyli jak Wiktor Bater poinformował świat o katastrofie smoleńskiej

Wiktor, nie masz na co czekać! – dziennikarz Wiktor Bater usłyszał w słuchawce znajomy głos pracownika polskiej ambasady w Rosji. Był 10 kwietnia 2010 r., na ekranie telefonu wyświetlała się godzina 8.49. Z moich nieoficjalnych ustaleń wynika, że telefonował Dariusz Górczyński, szef Departamentu Wschodniego MSZ (sam Bater nigdy tego nie potwierdził, zasłaniając się tajemnicą dziennikarską).

– Samolot się rozbił! – wyjaśnił znajomy urzędnik. Na pytanie, jak to możliwe, Górczyński tylko zaklął.

Był wypadek, jestem na lotnisku. Na prezydenta nie macie już co czekać – powiedział drżącym głosem rozmówca i się rozłączył.

Początkowo Bater nie mógł zrozumieć, co się stało. Rozglądał się po katyńskim cmentarzu – nic nie wskazywało, że stało się coś złego. Wszyscy spokojnie oczekiwali na przyjazd oficjalnej delegacji z Lechem i Marią Kaczyńskimi. Uroczystość miała się zacząć niebawem.

Wypadek? Awaryjne lądowanie? Czy może jednak katastrofa? Sprzeczne ze sobą myśli kotłowały się w głowie dziennikarza. Rozmówca Batera nie powiedział wprost, że ktoś zginął. W jaki sposób dowiedzieć się, co się właściwie stało?

Obok Batera w strefie dla dziennikarzy stała Lidia Kelly, pracująca w Moskwie dziennikarka Reutersa. Kelly urodziła się w Polsce, ale studia kończyła już w USA i tam robiła dziennikarską karierę. Na co dzień zajmowała się ekonomią, ale ze względów sentymentalnych szefostwo pozwoliło jej pojechać do Katynia.

– Lidia, jest jakaś kupa z prezydenckim samolotem – powiedział Bater.

Kelly natychmiast próbowała się czegoś dowiedzieć u jednego z funkcjonariuszy BOR, ale ten o niczym nie wiedział.

Bater zadzwonił do innego dyplomaty, który powinien był być na lotnisku. – Nie mogę teraz k…a rozmawiać! – rzucił w słuchawce i się rozłączył. Wiedział, że stało się coś złego.

Reuters siedzi obok mnie

Bater i Kelly pobiegli do samochodu. Wzięli ze sobą jeszcze operatora i kilku zaprzyjaźnionych dziennikarzy, zaczęli błyskawicznie jechać z Katynia do Smoleńska.

W międzyczasie Kelly udało się dodzwonić się do znajomego informatora, który według niej powinien był właśnie być w Smoleńsku. – Tragedia, nie ma co zbierać! – usłyszała w słuchawce. Wiadomość przekazała Baterowi.

Już o 9.03 Bater wchodził na żywo na antenę Polsatu. Nadawał korespondencję przez telefon, równocześnie prowadząc samochód. Jedną ręką trzymał kierownicę, drugą telefon. Znajomy operator zmieniał mu biegi.

– Lech Kaczyński udaje się do Katynia, by tam złożyć hołd Polakom zamordowanym przez NKWD. W Katyniu na miejscu na prezydenta czeka korespondent Polsat News Wiktor Bater – zapowiedziała prowadząca poranny program dziennikarka Violetta Madej. Ewidentnie nie zdawała sobie sprawy z grozy sytuacji, nie spodziewała się, co usłyszy za chwilę.

„Potworne zamieszanie! – zaczął Bater. – Z nieoficjalnych… absolutnie nieoficjalnych informacji uzyskanych przeze mnie od członka delegacji, która miała spotykać prezydenta Kaczyńskiego na lotnisku w Smoleńsku, wynika, że samolot prezydenta rozbił się przy podchodzeniu do lądowania. Informacja najnowsza jest taka, cytuję informatora, jak mówię, anonimowego: „z samolotu nie ma co zbierać””.

Kilka minut później krótką informację o rozbiciu się samolotu z prezydentem na pokładzie podał Reuters.

Dziennikarze w Polsce byli przerażeni. Nie wiedzieli, czy bez potwierdzenia mogą podawać dalej tak tragiczną informację. Wydawca Radosław Kietliński dopytywał Batera, czy jest pewny swoich informacji. W pewnym momencie rzucił:

– Wiktor, masz rację. Reuters potwierdza twoją informację!

– Potwierdza, bo siedzi w samochodzie obok mnie – odparował Bater.

Jechał jakieś 200 km na godzinę, momentami pod prąd. Gdy dojechali do centrum Smoleńska, korespondent Polsat News miał drugie wejście na żywo. Tym razem powiedział, że wrak płonie i najprawdopodobniej nikt nie przeżył katastrofy.

Grand Press za newsa

Dopiero kilkanaście minut później o tragedii poinformowała Polska Agencja Prasowa, a następnie wszystkie media w Polsce i na świecie. Ale to Wiktor Bater jako pierwszy podał światu wiadomość o katastrofie smoleńskiej. Za błyskawiczne przekazanie newsa otrzymał prestiżową nagrodę dziennikarską Grand Press.

Zmarły 7 kwietnia Wiktor Bater był korespondentem w Rosji od początku lat 90. Początkowo w Moskwie pracował dla Polskiego radia, później dla TVN, TVP i Polsatu. Przez jakiś czas współpracował także z tygodnikiem „Wprost”. Ostatnio miał audycję w Halo Radio i to ta radiostacja poinformowała o jego śmierci.

Bater był też cenionym korespondentem wojennym. „Jego pierwsze zetknięcie z Bałkanami i Czeczenią to udział w konwojach Polskiej Akcji Humanitarnej z pomocą dla tych krajów. Służył pomocą dziennikarską, nagłaśniając fakty oraz konieczność pomocy. Dzięki, Wiktor”– napisała po śmierci dziennikarza europosłanka Janina Ochojska, szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej.