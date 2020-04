Pogromcy mitów komentują dla nas teorie spiskowe dotyczące koronawirusa

W tekście „Rząd manipuluje danymi…” opisaliśmy teorie spiskowe, w które wierzą Polacy.

Rząd manipuluje danymi, koronawirus powstał aby eliminować seniorów, a lekarze chcą podtrzymać pandemię – to teorie spiskowe, w które wierzą Polacy

Obala je dla nas zawodowy pogromca mitów, popularyzator nauki Piotr Stanisławski, który wraz z żoną Aleksandrą prowadzi blog „Crazy Nauka”, razem napisali też książkę „Fakt, nie mit”.

Małgorzata Fiejdasz-Kaczyńska: Poprosiłam cię o rozmowę na temat mitów, ale… jaką mam gwarancję, że sam nie jesteś częścią ogólnoświatowego spisku?

Piotr Stanisławski: Informacjom, które przekazujemy na Crazy Nauce można zaufać między innymi dlatego, że podajemy źródła. To jedyna metoda uznana za wiarygodną, sensową i bezpieczną.

W przypadku teorii spiskowych tych źródeł brakuje?

Powiem więcej, rozumienie pojęcia,,źródło” jest specyficzne. To może być sąsiadka, z którą rozmawiam przez płot albo SMS od stryja. W wyniku zaniedbań na etapie edukacji szkolnej Polacy nie wiedzą, jak odróżnić zasłyszane opinie od wiarygodnych przekazów, takich jak publikacje w tygodniku Science czy rzetelne badania. Zdarza się, że kiedy proszę komentujących na Crazy Nauce o źródło ich rewelacji, podsyłają mi link do randomowego filmu na YouTube.

Żeby było jasne – YouTube też może być kopalnią wiedzy, jeżeli się tylko dokona odpowiedniej selekcji. Bo takie kanały jak Uwaga! Naukowy Bełkot, Emce Kwadrat, Nauka. To lubię, Astrofaza czy NaukowoTV są zrobione merytorycznie.

Co czwarty Polak w badaniach*, które cytowaliśmy, uważa, że wirus został wypuszczony w celu pozbycia się starszych ludzi. Powód banalny – państwu brakuje pieniędzy na emerytury. Zdziwiło cię to?

Nie, to nawet logiczne. Pasuje do tzw.,,chłopskiego rozumu”, a posługiwanie się zdrowym rozsądkiem jest uznawane za rzecz chwalebną. Kłopot polega na tym, że ten zdrowy rozsądek puszczony luzem potrafi pogalopować w nieznanym kierunku, a na końcu się o coś rozbić. I tak jest tym razem.

Faktycznie, śmiertelność z powodu COVID-19 rośnie wraz z wiekiem, choć zmienia się zależnie od kraju. Można przyjąć, że wynosi około 15 proc. powyżej 80. roku życia. Spotkałem się nawet z żartem, że jest to wirus zrobiony na zamówienie ZUS-u. Czy jestem tym zaskoczony? Nie. Samo przekonanie jest nawet sensowne, gdyby nie to, że fałszywe.

Skąd wiadomo, że fałszywe?

Możemy je obalić przeglądając – a jakże! – badania naukowe.

Pochodzeniem koronawirusa zajmowano się od momentu, kiedy zaczął się rozprzestrzeniać, i stąd wiemy, że nic nie wskazuje na to, żeby miał sztuczne pochodzenie.

Zastrzegam – zgodnie z obecną wiedzą naukową. Po pierwsze, zawiera charakterystyczne sekwencje, które są obecne w przyrodzie, np. u nietoperzy. Po drugie, nie zawiera tych sekwencji RNA, które mogłyby świadczyć o tym, że stworzono go w laboratorium. Gdybyśmy rzeczywiście chcieli spreparować wirusa, który eliminowałby starsze osoby albo gdyby to miała być forma broni biologicznej, to byłaby mało skuteczna. Jestem głęboko przekonany, że armia czy inni specjaliści zrobiliby to znaczenie lepiej.

Mit drugi: koronawirus to krecia robota USA i Chin. Te państwa są bohaterami wielu teorii spiskowych.

Trudno się temu dziwić. To dwie najważniejsze potęgi na świecie, które mniej lub bardziej jawnie walczą ze sobą, jednocześnie ze sobą współpracując. Są rozwinięte technologicznie, mają wiele możliwości.

Ale, co najciekawsze, obie te wersje są wytworzone przez trzecią byłą potęgę – zostały prawdopodobnie wymyślone i są rozpowszechniane przez kremlowskie służby dezinformacyjne.

Jak to sprawdzić?

Chociażby za pomocą specjalnej komórki, która nazywa się EU vs DISINFORMATION i działa przy Komisji Europejskiej. Można śledzić ich poczynania na stronie EUvsDisinfo.eu. Wywiady krajów europejskich ściśle ze sobą współpracują zarówno w celu wykrycia takich działań, jak i zapobiegania im. Wiele fake newsów daje się ustrzelić, zanim zostaną rozpowszechnione.

Na CNN pojawił się news, że Chiny wprowadziły restrykcje dotyczące publikacji drążących pochodzenie wirusa. Czy takie informacje dolewają oliwy do ognia spiskowych teorii?

Na pewno. Chiny w całej tej pandemicznej historii nie są krajem czystym i niewinnym. Zresztą, szczerze mówiąc, Stany Zjednoczone też nie. Właściwie nie wiem, czy są jakieś czyste i niewinne kraje.

Precyzując: Chińczycy nie są,,winni” w tym znaczeniu, że wytworzyli koronawirusa, tylko w tym znaczeniu, że chcą ukrywać wiele niewygodnych dla nich informacji. Robią to ze względu na swoje wewnętrzne rozgrywki i wojnę handlową ze Stanami Zjednoczonymi. A do laika znowu dociera informacja, że „Chińczycy coś ściemniają”. Co daje podstawy sądzić, i to jest moje ulubione hasło, że „coś w tym jest”. Hasło,,coś w tym jest” usprawiedliwia każdą teorię spiskową, pozostawia niedopowiedzenie.

To niedopowiedzenie robi dziurę w balonie, z którego zaczyna ulatywać zepsute powietrze.

To nawet nie jest dziura w balonie. To błotnisty dołek, do którego możesz wsypać, co tylko masz ochotę, zamieszać i zawsze coś z tego błotka ulepisz. W pewnym momencie osiągasz jednak taki poziom paranoi, że dostrzegasz spiski już wszędzie. I to jest punkt, w którym jako popularyzatorzy nauki przestajemy prowadzić dyskusje. Totalne teorie spiskowe mają to do siebie, że można nimi wyjaśnić absolutnie wszystko. Wystarczy tylko rozszerzyć krąg uczestników danego spisku na dziennikarzy, lekarzy, naukowców, polityków. A jeżeli wszyscy są umoczeni, to wszyscy równo kłamią i żaden argument nie zadziała.

Po czym poznajesz osoby z tendencją spiskową wśród komentujących na Crazy Nauce?

Zdarza się, że wpadają do nas ludzie, którzy skrzykują się na grupach, np. antyszczepionkowych. Mieliśmy taki nalot po tym, jak zamieściliśmy z Olą zdjęcie pokazujące, że szczepimy się przeciwko grypie. Ponad setka osób zaczęła wrzucać komentarze na fanpejdżu, pisać mniej więcej podobne opinie i lajkować się wzajemnie, co zresztą ułatwiło powstrzymanie dalszego ataku. Przez jakiś czas klikałem: zablokuj, zablokuj, zablokuj. Nie było sensu dyskutować. Oni nie przyszli rozmawiać, pytać, wyrażać wątpliwości. Przyszli zrobić rozpierduchę.

W naszej rozmowie padło słowo „nieufność”. 37 proc. Polaków uważa, że polskie władze manipulują informacjami o koronawirusie, ukrywają coś. Czy taki poziom nieufności stwarza podatny grunt do tego, żeby wyrastały na nim teorie spiskowe?

Na pewno. Poza tym mamy powody sądzić, że władze rzeczywiście w jakimś stopniu manipulują danymi. Jest szereg opisanych przypadków, kiedy przyczyną śmierci najprawdopodobniej był koronawirus, ale zgon nie był tak kwalifikowany. Po prostu nie badano tych osób, co wzbudza daleko idące wątpliwości.

Gdybyśmy mówili o jednym czy dwóch przypadkach i gdyby one się rozchodziły anonimowo po Internecie na zasadzie,,słyszałem od wujka o koledze koleżanki…”, to byłoby mało wiarygodne. Natomiast to są ludzie, którzy występują z imienia i nazwiska, a ich przypadki opisują media uchodzące za wiarygodne.

Szczerze? Jestem zaskoczony, że tak mało osób w tym badaniu wskazało na nieufność wobec polityki informacyjnej władz.

Mit trzeci, bardzo przewrotny. Koronawirus to plan ekologów, którzy wprawdzie bronią zwierząt, ale czyhają na życie ludzi, żeby natura mogła od nich odetchnąć.

Z mitami, o których do tej pory rozmawialiśmy, miałem już styczność, ale o tym słyszę po raz pierwszy. On też ma swoją logikę. Powiem więcej, dość dobrze wpisuje się w narrację, którą nam serwuje rząd i część kościoła katolickiego, by wspomnieć tylko wypowiedzi niektórych hierarchów o „ekologizmie”. Nie wiem, czy jest sens się odnosić do prawdziwości tego stwierdzenia, bo znowu musielibyśmy wrócić do tematu, czy wirus ma sztuczne pochodzenie, a z tego, co wiemy, to nie.

Gdybym miał umiejscowić te teorie na skali kuriozalności, to spisek ekologiczny byłby bardzo wysoko.

Zwłaszcza, że „uwiarygadniają” go zdjęcia – delfiny zagościły w kanałach weneckich, a rozkoszne niedźwiadki pukają do okien ludzi, żeby sprawdzić, co u nich słychać.

Część z tych zdjęć ma pochodzenie rozrywkowe, jak miś, z którego można się pośmiać. Ale część jest oczywiście fałszywa. Delfiny to już klasyka gatunku. Przypomnę tylko, że podczas powodzi w Nowym Orleanie wypłynęły zdjęcia rekinów krążących po ulicach. Taki sam fake, tylko o innej wymowie. Te obrazki rozchodzą się bardzo dobrze, bo trafiają w oczekiwania ludzi, ich przekonania, emocje. Nie ma fake newsa, który jest puszczony w powietrze, bo on „nie zagryzie”.

W spisek farmaceutyczny wierzy 17 proc. Polaków. Teraz ja powiem: „Coś w tym jest”. Trudno chyba obalić pogląd, że koncerny medyczne zarobią na pandemii?

Koncerny farmaceutyczne nie bez powodu wzięto na celownik, bo znane są z nieuczciwych zagrywek.

To mit, któremu z jednej strony trudno się dziwić, ale z drugiej znowu sugeruje jakieś ponadświatowe powiązania. Występuje też w wersji, że szczepionka jest od dawna dostępna, ale trzeba było najpierw wypuścić wirusa i nastraszyć ludzi, żeby później ją zastosowali.

Punktem zaczepienia jest epidemia świńskiej grypy, kiedy rządy masowo zaopatrywały się w szczepionki, a one okazały się niepotrzebne. Ówczesna minister zdrowia Ewa Kopacz nie kupiła tych szczepionek i potem wszyscy klaskali i mówili, jaka jest przezorna, jaka rozsądna, bo jako jedyna nie dała się nabrać. Tymczasem rząd po prostu nie wyrobił się ze złożeniem zamówienia, a Platforma Obywatelska postanowiła to przekuć na sukces. Widać więc, że ten mit ma pewne historyczne uzasadnienie.

Jesteśmy skłonni wierzyć w spiski, w których uczestniczą dziesiątki, setki tysięcy ludzi. Bo gdyby faktycznie chcieć wyprodukować zawczasu szczepionkę na koronawirusa, a potem go cichcem podrzucić, to by wymagało zaangażowania ogromnej liczby osób. Jest niezwykle mało prawdopodobne, żeby wiadomość o tym nie wyciekła. To nie są lata 50., kiedy przepływ informacji był ściśle kontrolowany. Zakładanie spisków takich jak farmaceutyczny jest zatem dość naiwne i dowodzi myślenia kategoriami sprzed czasów Internetu i smartfonów.

A co powiesz na to, że wirus wydostał się z lodowca na Grenlandii na skutek ocieplenia klimatu?

To jest o tyle kuszący mit, że ma podbudowę naukową. Można podać link do tekstów, w których mowa o zmianach klimatu, rozmarzaniu, uwalnianiu dawnych drobnoustrojów. Sami pisaliśmy teksty o tym, że z Antarktydy można wyizolować bardzo stare wirusy, które teoretycznie mogą się aktywować. Nie bardzo tylko wiem, jak miałyby się przedostać do Wuhan…

Jestem przekonany, że gdyby badania na temat teorii spiskowych o koronawirusie były przeprowadzone teraz, większą furorę zrobiłby mit o sieci 5G, który rozwija się szybciej niż liczba zachorowań w Stanach Zjednoczonych. To absolutny top wśród spisków.

Jedna wersja mówi, że sieć 5G osłabia ludzką odporność i dlatego ludzie tak masowo chorują na COVID-19. A druga, że wirus jest przenoszony pomiędzy masztami sieci, które go rozsyłają. W Wielkiej Brytanii – i to nie jest fake news – spalono już kilka masztów.

Na ironię zakrawa fakt, że najczęściej były to maszty telefonii komórkowej starej generacji. Dynamika powstawania i umierania rozmaitych fałszywych teorii jest gigantyczna.

Co trzeci Polak uważa, że koronawirusem można się zarazić od komara. Pamiętam, że to samo mówiono, kiedy pojawił się wirus HIV.

Ten mit powstał na bazie lęku, a ludzie mają teraz wystarczająco dużo powodów, żeby się bać, bo wirus się rozprzestrzenia w sposób trudno kontrolowalny. Droga kropelkowa może nie jest najgorszą z możliwych, ale potęguje strach przed niewidocznym wrogiem. Nie drżysz przed salmonellą, bo zdajesz sobie sprawę, że aby się nią zarazić, musisz wylizać brudne jajko albo najeść się lodów niewiadomego pochodzenia. To się zdarza, ale przynajmniej dalej się nie przenosi.

W przypadku koronawirusa pojawia się ten sam strach co przy promieniowaniu. Powtórzę: niewidzialny wróg. Stąd kult maseczek, co jest zabawne, gdy ludzie traktują je jak amulety.

Wystarczy zajrzeć na którąś z grup maseczkowych. Ludzie wrzucają tam swoje zdjęcia, jak chodzą po domu w maskach zrobionych z kawałka ręcznika papierowego. Do takiej osoby nie da się przemówić zdroworozsądkowo. Podobnie jest z komarami. Obawa przed nimi nie ma żadnego uzasadnienia medycznego, ale ludziom wszystko jedno, czy to wirus, bakteria, zarodziec malarii – wszystko jedna zaraza. Wciąż mamy przekonanie, że gdy ktoś ginie w wypadku samochodowym, to jest bardziej zrozumiałe niż wtedy, gdy umiera na środek.

Co to znaczy umrzeć „na środek”?

Było kiedyś takie określenie. Ludzie umierali z konkretnej przyczyny, kiedy np. podczas sianokosów chłop zasnął w stogu, dziabnęli go widłami i było po nim. Wszystkie pozostałe śmierci tłumaczono sobie w ten sposób, że „umarł na środek”. Czy to było zapalenie płuc, nowotwór, czy cokolwiek innego, nieważne – zabiło. Kpię trochę, ale takie myślenie funkcjonowało przez setki lat i jak widać nie pozbyliśmy się go do końca.

Myślałam, że będziesz bardziej zdziwiony wynikami badań. Nic cię nie zszokowało?

Nie takie głupoty już słyszałem – to raz. Dwa, że trzeba też ludzi zrozumieć. Mają powody się bać. Abstrahuję od tego, na ile jest to rozdmuchane doniesieniami medialnymi.

Strach jest bezdyskusyjny, a wtedy reagujemy w sposób irracjonalny, łapiemy się fałszywych nadziei.

Na czym ty opierasz swoją nadzieję?

Na tym, że w zwalczanie fake newsów zaangażowało się w tej chwili wiele środowisk naukowych, które przez długi czas to lekceważyły. Nabierają doświadczenia i zdają sobie coraz bardziej sprawę z tego, że nie wystarczy być tylko rzetelnym, bo emocje zawsze wygrywają.

Strona naukowa musi oczywiście grać czysto, ale jeżeli chce dementować fałszywe teorie, też musi wykorzystywać emocje.

Wielkie platformy, które także „spiskowcom” udostępniają swoje miejsca – Facebook, Google czy You Tube – zaostrzyły kryteria przesiewania informacji. Świadomość tego, że fałszywki są niebezpieczne, zwłaszcza teraz, w czasach koronawirusowych, powoduje, że następuje większa mobilizacja po stronie tych, którzy mają narzędzia i środki, żeby powstrzymywać takie rzeczy.

* Korzystałam z raportu „Koronawirus w Polsce. Perspektywa psychologii społecznej” pod kierownictwem Zuzanny Molendy przeprowadzonych na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków w dniach 20-23 marca 2020 r. Laboratorium Poznania Politycznego, Instytut Psychologii PAN i Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW.