Zwierzęta też potrzebują tarczy antykryzysowej

Fundacja Centaurus z Dolnego Śląska od 2012 r. prowadzi pod Legnicą największy w Europie azyl, gdzie mieszka ponad 400 koni, kucyków i osłów wykupionych z transportów do rzeźni, z targowisk, odebranych w interwencjach, oddanych przez właścicieli. Ma też pod opieką setki psów w domach tymczasowych, którym wozi karmę, leczy je i sterylizuje. W sumie około 800 zwierząt.

Miesięczny koszt ich utrzymania, jedzenia i leczenia wynosi około 350 tys. zł. Do wybuchu pandemii system finansowania był stabilny. Pieniądze spływały regularnie dzięki zadeklarowanym comiesięcznym darowiznom od osób prywatnych, firm i instytucji. Fundacja organizowała też systematycznie dochodowe wydarzenia, na przykład targi dobroczynne.

– W ciągu tygodnia po ogłoszeniu stanu epidemii nasze przychody spadły o 75 – 80 proc. Przelewy zaczęły być wstrzymywane. Wcześniej co miesiąc dostawaliśmy wpłaty, a teraz nie znamy dnia ani godziny – mówi Norbert Ziemlicki z Fundacji Centaurus.

– To jest tragedia nie tylko u nas, ale w wielu schroniskach, azylach, prywatnych ogrodach zoologicznych. Odkąd jest pandemia, śpimy dwie-trzy godziny na dobę, ogłosiliśmy zbiórki pieniędzy, wysyłamy błagalne apele, maile, sms-y. Bo te zwierzęta przecież nie znikną. One są i potrzebują pomocy. – dodaje

Ludzie reagują na apele, chociaż wielu z nas obawia się zapaści gospodarczej, utraty pracy i biedy. – Na jednej zbiórce mamy 800 tys. zł. – mówi Ziemlicki. – To oznacza jakieś dwa miesiące życia zwierząt. Ale nie wiadomo, co będzie dalej, czy i kiedy cokolwiek wróci, czy firmy, które nas systematycznie sponsorowały, przetrwają.

Brakuje też wolontariuszy. – Musieliśmy zamknąć teren, nie możemy nikogo wpuszczać, najwyżej pojedyncze osoby, bo jeśli zachorują nasi stajenni, to nie będzie miał kto opiekować się zwierzętami. Współpracujemy z innymi fundacjami i widzimy, że te najmniejsze przekazują swoje zwierzęta większym, zaczynają się zamykać, bo nie są w stanie przetrwać.

Każdy grosz na wagę złota

Prywatne Zoo Leśne Zacisze pod Kielcami, które cztery lata temu uzyskało status ogrodu zoologicznego, co roku gościło 40 tys. turystów. Utrzymywało się dotąd wyłącznie z biletów. Właściciele właśnie mieli rozpocząć nowy sezon, ale przyszła pandemia. Zoo musi być zamknięte, a i chętnych do zwiedzania brakuje. Jak wykarmić 400 zwierząt?

Pierwszy pomysł – uruchomić zbiórkę na zrzutka.pl z apelem „każdy grosz w obecnej koszmarnej sytuacji jest na wagę złota”. W ciągu kilku dni zebrano kilkadziesiąt tysięcy złotych, po czym zbiórka wyraźnie siadła. Na razie z ratunkiem przychodzą inne fundacje, właściciele wysłali już prośbę o pomoc do marszałka województwa świętokrzyskiego.

W przeciwieństwie do prywatnych, miejskie ogrody zoologiczne póki co nie muszą się martwić o pieniądze. Wprawdzie poruszenie w całej Polsce wywołał artykuł w „Gazecie Wyborczej”, informujący w nagłówku, że zdaniem prezesa wrocławskiego Zoo „nie da się wykluczyć uboju zwierząt”, ale rzeczony prezes Radosław Ratajszczak od razu zdementował te doniesienia.

Zapewnił, że nie ma takich planów, a nawet pomysłu. Zoo jest bowiem własnością miasta i chociaż dotąd było samowystarczalne, utrzymywało się ze sprzedaży biletów, to z pewnością władze miasta nie dopuszczą, by z powodu pandemii zwierzętom stała się krzywda.

Adoptuj przyjaciela

Podobnie schroniska należące do samorządów są, przynajmniej na razie, w lepszej sytuacji niż azyle działające jako organizacje pozarządowe. Henryk Strzelczyk, dyrektor warszawskiego schroniska Na Paluchu nie narzeka na brak pieniędzy.

– Jesteśmy jednostką budżetową miasta i finansowanie się nie zmieniło – mówi.

– Mamy teraz w schronisku niecałe 350 psów i 20 kotów, jest to stan tak niski, jakiego jeszcze w historii tego schroniska nigdy nie było. Ludzie nie porzucają zwierząt i chyba lepiej się o nie troszczą, starają się ich nie gubić. Baliśmy się, że mogą być problemy, kiedy właściciele zostaną objęci kwarantanną, że zwierząt zacznie nam masowo przybywać, ale rzeczywistość okazała się życzliwa i dla zwierząt, i dla nas. – dodaje

Mimo że schronisko jest zamknięte dla osób z zewnątrz, jeśli ktoś się uprze, może nawet teraz adoptować zwierzaka. – Mamy ponad 300 wolontariuszy, którzy po zamknięciu nie mogą przychodzić i pomagać. Pozwoliliśmy, żeby wzięli do domu zwierzęta, którymi się opiekują, więc teraz w tych domach tymczasowych mamy 87 psów ze schroniska z przeznaczeniem do adopcji i te procesy odbywają się w sposób zdalny. Osoba chętna do adoptowania udziela informacji na swój temat przez telefon lub internet, ewentualnie umawia się na krótki spacer, żeby mogła psa poznać, i kiedy podejmie decyzję, zawierana jest już tylko umowa adopcyjne.

Dyrektor zachęca też do przejrzenia strony internetowej schroniska, gdzie są przedstawione wszystkie zwierzęta przeznaczone do adopcji. –Zainteresowani mogą do nas zadzwonić, dopytać o resztę szczegółów, prosimy o przesłanie kwestionariusza mailem, weryfikujemy, umawiamy się na konkretną godzinę przed schroniskiem, gdzie dochodzi do podpisania umowy adopcyjnej i przekazania zwierzęcia.

Warto, bo tak naprawdę adoptujemy osobistego terapeutę, który osobom samotnym odbierze samotność, wypędzi pustkę, zorganizuje dzień i będzie bezwarunkowym przyjacielem – mówi dyrektor Strzelczyk.

Słynna miłość do koni

Podczas kryzysu ekonomicznego z lat 2008-2010 światowe media obiegły zdjęcia zdziczałych koni, których stada kłusowały samopas po wrzosowiskach.

Irlandczycy, podobnie jak Polacy, słyną z miłości do koni i nie wyobrażają sobie jedzenia końskiego mięsa. Tuż przed wybuchem kryzysu Irlandia przeżywała okres niebywałej prosperity i wielu Irlandczyków kupowało sobie konia, którego posiadanie wręcz stało się oznaką statusu. Gdy gospodarka się załamała, stadniny, ujeżdżalnie i hotele dla koni zgłaszały, że zostały u nich zwierzęta porzucone przez właścicieli, którzy już nie mogą lub nie chcą płacić za ich utrzymanie.

Tysiące zwierząt zyskało wolność. To znaczy, zostały pozostawione same sobie. Jak pokazały późniejsze badania, wiele z tych koni padło z głodu lub na różne choroby, większość została wyłapana i trafiła do rzeźni.

– My nie możemy sobie pozwolić, żeby wypuścić jakiekolwiek zwierzę. Najczarniejszy scenariusz? Jeśli trzeba będzie usypiać zwierzęta, żeby nie umierały z głodu. Nie możemy do tego dopuścić, nie po to je ratujemy – mówi Norbert Ziemlicki z Fundacji Centaurus.

Czas na rozliczenie PIT został wydłużony w tym roku do końca maja. Jeśli więc ktoś jeszcze nie złożył deklaracji, warto pamiętać, że można przekazać 1% podatku na potrzebujące pomocy zwierzęta.