Jeden z najbogatszych Polaków: Chińczycy zaczną przejmować polskie firmy

Niedawno szerokim echem odbił się wywiad Margrethe Vestager w „Financial Times”. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej stwierdziła, że ryzyko przejmowania europejskich firm przez Chińczyków jest dzisiaj bardzo wysokie. „Trzeba być świadomym, że to zagrożenie jest realne. Kondycja spółek bardzo się pogorszyła w związku z epidemią koronawirusa i wymuszonymi całą sytuacją przestojami oraz zerwaniem łańcuchów dostaw” – mówiła.

Jej zdaniem państwa członkowskie UE powinny nabywać udziały w firmach działających na ich terenie, żeby chronić je przed przejęciem przez Chiny. Unia jest na takie działania otwarta. Vestager: „Nie mamy żadnego problemu z tym, by państwo działało jak uczestnik rynku, gdy to konieczne, by zablokować możliwość przejęcia firmy przez obcy kapitał”

Sił na chińskim rynku próbował Ryszard Florek z nowosądeckiego Fakro. Ale musiał się z niego wycofać, bo konkurencja podkupowała mu klientów. Nie tylko Chińczycy, ale również europejscy rywale.

– Niech polskie firmy planujące ekspansję za granicą pamiętają: Na polską firmę nikt tam nie czeka – mówi.

Kiedy on pozyskuje za granicą jednego klienta, to jego rywal płaci dwa razy tyle, żeby go szybko stracił. – Tak nie funkcjonuje wolny rynek. To nie jest uczciwa konkurencja. To dobijanie nas – komentuje.

Czytaj także:

Znana polska firma musiała wycofać się z Chin, bo konkurencja podkupywała jej klientów

Od lat obserwuje proces kupowania przez Chińczyków europejskich firm. Jego zdaniem Chiny wyjdą po tym kryzysie wzmocnione. Są największym światowym producentem maseczek, środków ochrony, elektroniki. A na te towary jest dzisiaj rekordowy popyt.

– Oni na epidemii zarobią, a europejskie firmy zaczną się sypać – mówi. Jego zdaniem polscy przedsiębiorcy nie mają szans na równą konkurencję z tymi niemieckimi czy amerykańskimi, którzy wytwarzają swoje produkty właśnie w Chinach. – Tam nie ma demokracji, norm środowiskowych, są niskie koszty pracy, dopłaty do eksportu, mniejsza biurokracja, dzięki czemu firma zlecając produkcję Chińczykom, jest w stanie wytworzyć tani produkt – tłumaczy Florek.

Wątpi, że Unia Europejska opracuje jakieś metody prawne, żeby zatrzymać chińską ekspansję na naszym kontynencie. – To zawsze rodzi retorsje. Jeżeli my zablokujemy Chińczyków w Unii, to oni zablokują europejskie firmy działające u nich. – mówi.

Florek od lat zajmuje się edukacją ekonomiczną Polaków. Dzisiaj nie mówi już o patriotyzmie konsumenckim, tylko o mądrości gospodarczej. Zamiast tarczy antykryzysowej, proponuje tarczę konsumencką, żeby klienci wybierali w sklepach przede wszystkim polskie, lokalne produkty, a nie te z zagranicy. – To kampania, która nie wymaga wydawania miliardów złotych, tylko przeprowadzenia prostych działań edukacyjnych w mediach i szkołach – tłumaczy.

W ten sposób polskie firmy będą miały więcej satysfakcji z tego, że działają właśnie w Polsce, gdzie ludzie chcą kupować ich produkty. Dzięki temu mogą tutaj rosnąć.