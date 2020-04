Szkoły zamknięte do 24 maja, zasiłek opiekuńczy został wydłużony. Ministerstwo podało datę

Na postawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, podległe mu placówki oświatowe pozostaną zamknięte do 24 maja. Oznacza to, że przez kolejny miesiąc uczniowie podstawówek, przedszkoli i żłobków będą musieli pozostawać w domu i polegać na nauczaniu zdalnym. Szkoły mają obowiązek jego realizacji od 25 marca.

Zasiłek opiekuńczy – do kiedy będzie wypłacany?

Czy w związku z kolejnym przedłużeniem terminu otwarcia szkół, rodzicom nadal będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy? „Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 3 maja" – poinformował Wydział Prasowy Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w komunikacie wysłanym do redakcji Wprost.pl.

Zasiłek opiekuńczy – komu przysługuje?

Przypomnijmy, że od 8 marca obowiązują przepisy, które przewidują dodatkowy zasiłek opiekuńczy. „Przysługuje on w wymiarze do 14 dni osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej) zwolnionej z pracy, która musi zająć się dzieckiem w wieku do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19” – informuje ZUS.

Czytaj także:

MZ: 175 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Nie żyje 53-letnia kobieta