„Nie symuluj” – miał usłyszeć od lekarza więziennego. Po kilku dniach zmarł

Krzysztof Siwek ze Szczecina właśnie skończyłby 44 lata. Pół roku temu został ojcem. – Staraliśmy się o dziecko od dziewiętnastu lat, więc nasza radość była ogromna – opowiada jego życiowa partnerka, Edyta. – Krzysztof miał do odbycia wyrok 15 miesięcy pozbawienia wolności za jakąś sprawę, do której się nie przyznawał, więc nawet nie znam szczegółów. Ważne, że chciał uporządkować swoje życie. W sierpniu ubiegłego roku sam zgłosił się do zakładu karnego. W pracy dostał urlop bezpłatny – był monterem rolet. Mówił, że postara się o warunkowe zwolnienie i wróci do nas cały i zdrowy. Nasza córka urodziła się, gdy on był już w zakładzie karnym. Trzymał ją na rękach zaledwie trzy razy.

Podczas pandemii wszystkie odwiedziny w więzieniach zostały wstrzymane. Edyta i Krzysztof mieli ze sobą kontakt telefoniczny. – Teraz wszyscy martwimy się o swoich bliskich, to normalne, ale on wręcz panicznie bał się o naszą córkę i moje bezpieczeństwo – opowiada kobieta. – Tymczasem ja denerwowałam się o niego, że tak strasznie wszystko przeżywa. „Po co ty się tak nakręcasz?” pytałam, a on dalej swoje, aż w końcu koledzy z celi wyłączyli mu telewizor.

Wymioty i promieniujący od pleców ból w klatce piersiowej wystąpiły znienacka. Krzysztof Siwek nie był w stanie dotrzeć do karetki o własnych siłach, zanieśli go do niej więźniowie. Eskortowany przez funkcjonariusza służby więziennej trafił na SOR, do szpitala w Koszalinie, wieczorem 25 marca. Zrobiono mu EKG i morfologię, zbadano m.in. troponiny sercowe – białka wchodzące w skład komórek mięśnia sercowego, których podwyższone stężenie we krwi wskazuje na zawał. Chory spędził w szpitalu trzy godziny.

„W chwili obecnej pacjent nie wymaga leczenia szpitalnego i może przebywać w zakładzie karnym” – czytamy w wypisie podpisanym przez lekarza bez specjalizacji (jeśli podpisał go rezydent lub lekarz z niewielkim doświadczeniem, to w praktyce powinien być tam drugi podpis – osoby, która zaakceptowała takie postępowanie i wypis pacjenta z SOR-u).

Mężczyzna wrócił do swojej celi, ale fatalne samopoczucie znów dało o sobie znać.

– W zakładzie był następnego dnia przebadany przez lekarza i zaczął otrzymywać przypisane leki – informuje ppłk. Elżbieta Krakowska z Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

– Od więziennego lekarza miał usłyszeć: „Nie symuluj” – relacjonuje partnerka Krzysztofa Siwka. – Dostał tabletki przeciwbólowe i nasenne, po których czuł się jeszcze gorzej, więc je odstawił.

Prosił o karetkę i powtórne przewiezienie do szpitala, na co funkcjonariusz oświadczył: „Skoro osadzony śpi na górnym łóżku, to znaczy, że nic mu nie jest”.

Szóstego dnia obudził się o piątej, wciąż miał dreszcze, więc nałożył kurtkę zimową. Chwilę potem zachwiał się i upadł.

– Był natychmiast reanimowany przez funkcjonariuszy, aż do przybycia zespołu pogotowia ratunkowego, lecz niestety nie udało się przywrócić mężczyźnie funkcji życiowych – stwierdza podpułkownik Krakowska.

O 6.10 lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon. „W mojej ocenie wymaga [denat – przyp. red] sekcji zwłok. Brak chorób przewlekłych” napisał w karcie informacyjnej.

Zmarli czekają w kolejce

W sprawach takich jak ta nikt nie przesądza z góry, kto popełnił błąd i na jakim etapie. Decydujący głos należeć będzie do prokuratury. – Ustalenie przyczyny zgonu będzie miało kluczowe znaczenie – tłumaczy prokurator Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Jeżeli więzień zmarł na zawał, to śledczy z pewnością podniosą, że troponiny sercowe zbadano w szpitalu tylko raz, a nie – jak to jest w zwyczaju przy bólach w klatce piersiowej – dwa razy, niezależnie od wyniku EKG. Z doświadczeń kardiologów wynika, że przy zawale pierwsze troponiny czasem wychodzą dobrze, dopiero później wskaźnik jest wyższy. Aby mieć pewność badanie powtarza się po czterech godzinach, a Krzysztofa Siwka wypisano ze szpitala już po trzech. Ale to nie musiał być zawał, ale np. rozwarstwiający się tętniak aorty piersiowej.

– Problem w tym, że nie wiemy, jak długo trzeba będzie czekać na wyniki autopsji – uściśla prokurator Gąsiorowski. – W czasach pandemii koronowirusa sekcje zwłok przeprowadzają wyznaczone prosektury w kraju i niestety – żadna w naszym regionie. Zmarli czekają w kolejce. Dopiero po ustaleniu przyczyny zgonu zostaną powołani biegli, których rolą będzie wskazanie, na jakim etapie i czy w ogóle popełniono błąd, skutkujący śmiercią więźnia.

Ból, strach, niedowierzanie. Nie tylko takie emocje towarzyszą bliskim zmarłego.

– Nie zdążyliśmy z Krzysztofem załatwić spraw urzędowych związanych z uznaniem ojcostwa. Nie wiem, czy jako konkubina w ogóle będę mogła odebrać z prosektorium jego zwłoki i kiedy będę mogła go pochować. Podobno sekcja odbędzie się w Szczecinie, potem ciało znów ma trafić do Koszalina, gdzie go pochowają na koszt państwa, bo nie był ubezpieczony. A jeśli uprę się, by go pochować na własny koszt, to muszę zapłacić za ponowny transport zwłok do Szczecina. Czuję się zagubiona, przerażona, nie wiem, od czego mam zacząć życie bez niego – wyliczała jeszcze niedawno pogrążona w żałobie kobieta.

Kogo obchodzi los więźniów

Opinia publiczna niespecjalnie przejmuje się skazańcami i losami ich rodzin. Owszem, jeśli do więzienia trafia skorumpowany polityk, bankier-aferzysta lub przyłapany na jeździe „pod wpływem” celebryta, temat budzi emocje i trafia do serwisów informacyjnych.

W polskich zakładach karnych i aresztach śledczych przebywa ponad 70 tys. osadzonych. O większości z nich świat chciałby zapomnieć, szczególnie teraz, gdy wszystkim rządzi strach przez chorobą i śmiercią.

Poza tym mało kto wierzy, że pobyt w więzieniu nie musi zmieniać człowieka na gorsze i że za kratami mogą przebywać ludzie, którzy nigdy nie powinni byli tam trafić, jak przed laty np. Roman Kluska – twórca spółki giełdowej Optimus SA, niesłusznie oskarżony o gigantyczne wyłudzenia VAT, czy szefowie Stoczni Szczecińskiej, okrzyknięci malwersantami i grabarzami przemysłu stoczniowego (oczyszczeni z win dopiero po latach).

– Mitem jest przeświadczenie, że więzienia pękają w szwach od samych zabójców, zwyrodnialców i społecznej patologii – przekonuje Beata Krygier, prawnik i była aplikant sądowa, która spędziła za kratami ponad 2,5 roku za oszustwa.

To bohaterka mojej książki pt. „Skazane na potępienie”, uniewinniona ostatecznie od głównego zarzutu wyłudzenia 400 tys. zł.

– Dzisiaj w więzieniach można spotkać lekarzy skazanych za wykonywanie aborcji, prawników, sekretarki i świetnie wykształcone nauczycielki, które popełniły przestępstwo najczęściej na skutek skomplikowanej sytuacji rodzinnej – wylicza była aplikant sądowa.

– Połowa kobiet, które spotkałam w areszcie i więzieniu niczym nie przypominała patologii. One nie zasługują na to, by je stygmatyzować do końca życia.

Jest człowiek, a jakby go nie było

Państwo nie ułatwia startu w życie ludziom po wyrokach, np. poprzez pomoc w znalezieniu pracy, tymczasem z wpisem o karalności naprawdę o nią niełatwo.

– Jeżeli człowiek nie ma wyboru alternatywnych, legalnych sposobów zarabiania pieniędzy niż te, za które trafił do więzienia, zawsze wróci do przestępstwa – twierdzi były handlarz narkotyków Rafał Ch., pierwowzór filmowej postaci Czarnego z „Młodych wilków”.

– Oficjalne statystyki Służby Więziennej wskazują, że ponad 50 proc. skazanych na więzienie w zawieszeniu wraca do przestępstwa już w pierwszym roku po uprawomocnieniu się wyroku, a ponad 25 procent popełnia kolejny czyn zabroniony w ciągu pięciu lat od pierwszego wyroku – alarmuje Izabela Jarczewska ze Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska Pro Civium, które od ponad dwóch lat wyręcza aparat państwowy, pomagając byłym więźniom w znalezieniu zatrudnienia. – Nie można udawać, że tych ludzi nie ma. Spychanie ich na margines społeczny nie pomaga w powrocie do normalności.

Państwo nie spieszy się też z naprawianiem krzywd wyrządzonych przez aparat ścigania i wymiar sprawiedliwości osobom niesłusznie skazanym.

– Wniosek o przyznanie mi renty specjalnej utknął na biurku premiera wiele miesięcy temu i już przestałem wierzyć, że w najbliższym czasie ktokolwiek się nad nim pochyli – mówi Arkadiusz Kraska, wypuszczony przed rokiem przez Sąd Najwyższy z więzienia. W wyniku zbrodni sądowej mężczyzna spędził za kratami blisko 20 lat za podwójną, mafijną zbrodnię, której nie popełnił (jego sprawę opisaliśmy we Wprost).

Arkadiusz Kraska od roku czeka na wyznaczenie terminu nowego procesu, który ostatecznie oczyści go z zarzutów. Postawiono je przed laty na podstawie sfałszowanych przez policję dowodów i kłamliwych zeznań świadków incognito.

Pobyt w więzieniu zniszczył mu rodzinę, pozbawił młodości i zdrowia. Psychiatrzy zdiagnozowali u niego zespół stresu pourazowego (występujący m.in. u żołnierzy powracających z rejonów objętych wojną). Ostre ataki chorobowe prowadzą do utraty oddechu, omdlenia, mogą przypominać zawał.

– Lekarze uznali, że na razie do żadnej pracy się nie nadaję, ale orzecznik był mądrzejszy od psychiatrów i stwierdził, że grupa inwalidzka mi się nie należy – mówi wrobiony w dożywocie. – Nawet refundacja leków mi nie przysługuje, chociaż cukrzycy i nadciśnienia też dorobiłem się w więzieniu. Nie raz odnoszę wrażenie, że państwo, które złamało mi życie, przeprowadza na mnie swoisty test, czy i jak długo zdołam przeżyć bez pieniędzy. Znajomi chcieli zorganizować w internecie zrzutkę dla mnie, ale im zabroniłem. Nie jestem żebrakiem. Wyjechałem do Berlina, ponieważ państwo polskie zawiodło mnie na całej linii. Prawdę mówiąc, gdyby nie Caritas i ksiądz Tomasz Kancelarczyk z Fundacji Małych Stópek, to nie wiem, jak – i czy w ogóle – przetrwałbym ten rok na wolności.

Wolontariusze wyręczają system

Wspomniane wcześniej Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Pro Civium, o którym więcej w rozmowie z jego rzeczniczką prasową poniżej, pomaga też rodzinom osadzonych, oferując m.in. porady psychologów, prawników i doradców zawodowych.

Pod opieką specjalistów znalazła się niedawno partnerka Krzysztofa Siwka, który zmarł w celi zakładu karnego w Koszalinie. Profesjonalne wsparcie psychologiczne i konkretne działania prawnika z Pro Civium pozwalają pani Edycie nie tylko przetrwać najtrudniejsze chwile, ale też uniknąć wysokich kosztów transportu zwłok z Koszalina do Szczecina, których tak się obawiała. Prawnicy stowarzyszenia pomogą jej również przebrnąć przez procedury urzędowe, ważne dla przyszłości jej dziecka, bo dotyczące ojcostwa.

Pro Civium apelowało do szefa więziennictwa o zwiększenie dostępu osadzonych do telefonów, aby w czasie pandemii rodziny częściej mogły mieć z nimi kontakt. Służba Więzienna uważa jednak, że strony internetowe poszczególnych zakładów karnych są pełne informacji o sytuacji epidemicznej, więc takiej potrzeby nie ma. Wolontariuszy z Pro Civium nie przekonują tego typu argumenty, dlatego infolinia stowarzyszenia działa teraz do późnych godzin wieczornych. Obsługuje ją dwudziestu pięciu konsultantów i – jak nas zapewniono – można na nią dzwonić bezpłatnie z każdego zakładu karnego.

Socjolog Paweł Moczydłowski – człowiek, który wie wszystko o polskich więzieniach, od dawna apelował, abyśmy jako społeczeństwo przestali myśleć o skazanych w patologiczny, „klozetowy” sposób – że ludzie po tamtej stronie muru to szambo, które po spuszczeniu wody wyleci w innym układzie słonecznym. Przecież oni po wyrokach wracają do swoich domów, są naszymi sąsiadami, mijamy się z nimi w sklepach i na ulicach.

Globalna atmosfera zagrożenia, rozłąka i lęk o bliskich, w połączeniu z natłokiem złych informacji mogą mieć fatalne skutki – ostrzegają psycholodzy, mówiąc o depresjach i samobójstwach w czasach koronawirusa. Więźniowie też to odczuwają, chociaż ich izolacja ma inny wymiar, niż przymusowa kwarantanna. Stres wywołany trwogą o tych, których się kocha, nawet dla zdrowego, pozornie silnego człowieka może być zabójczy. Historia Krzysztofa Siwka jest tego tragicznym przykładem.

Czy warto pomagać skazańcom

Rozmowa z MONIKĄ MAGIERSKĄ, prawnikiem i rzecznikiem prasowym Stowarzyszenia Inicjatywy Obywatelskiej Pro Civium

Ewa Ornacka: Skąd pomysł na stowarzyszenie, które pomaga więźniom w powrocie do życia na wolności?

Monika Magierska: Podsunęli go sami osadzeni. Pracował z nimi człowiek, który aktywnie nas wspiera. Jest nim były funkcjonariusz Służby Więziennej, znający od podszewki rzeczywistość po tamtej stronie muru. To on uzmysłowił nam, że ludzie, którzy trafiają do więzienia niekoniecznie są źli do szpiku kości, tak jak postrzega ich społeczeństwo. Znaleźli się tam z różnych powodów i na różnych etapach życia.

Nie oceniamy ich, nie dzielimy na lepszych i gorszych. Ważne, że są świadomi krzywd, które wyrządzili, coś w swoim życiu chcą zmienić i my im w tym pomagamy.

Na czym ta pomoc polega?

Przede wszystkim udzielamy wsparcia psychologicznego ich rodzinom – najczęściej matkom i partnerkom życiowym, totalnie przytłoczonym nową sytuacją. One mają problem ze sobą, dziećmi, brakiem środków do życia, do tego są stygmatyzowane przez otoczenie, załamują się. Potrzebują pomocy, a gdyby zabiegały o nią we własnym zakresie, w ramach ubezpieczenia, to na wizytę u specjalisty musiałyby czekać kilka miesięcy. Owszem, są prywatne gabinety, ale niewielu na nie stać.

Dlaczego pomagamy rodzinom osadzonych, a nie im samym? Osoby przebywające w zakładach karnych lub aresztach śledczych mają profesjonalne wsparcie na miejscu, bo są tam objęte ochroną psychologiczną i psychiatryczną. Tymczasem ich bliscy są zdani wyłącznie na siebie.

Ale nie odmawiamy też pomocy więźniom, szczególnie w kontaktach z dziećmi, uzyskiwaniu zgodny na widzenia lub przepustki. Wszystko to sprzyja resocjalizacji, utrzymaniu więzi rodzinnych.

Więźniowie to trudna grupa podopiecznych. Nie czarujmy rzeczywistości – jest tam wiele osób, które wykorzystują dobroć innych. Potrafią skutecznie wyłudzać współczucie i finansowe wsparcie. Macie jakiś sprawdzony sposób na weryfikację, czy ktoś faktycznie potrzebuje pomocy?

Nikogo nie oceniamy z góry, ale obowiązują pewne zasady: zanim zaangażujemy naszych prawników i psychologów, wymagamy od osadzonych szeroko pojętej współpracy. Także nienagannego sprawowania w jednostce, w której odbywają karę. Jeśli ktoś był uzależniony, to powinien uczestniczyć w terapii. Przystąpienie do naszego programu wiąże się z przestrzeganiem regulaminu. Beneficjent udziela stowarzyszeniu pełnomocnictwo do występowania w jego imieniu przed instytucjami, także w kontaktach ze Służbą Więzienną.

Czy zdarza się, że ktoś wylatuje z programu?

Zdarzyło się to rodzinom, które wprowadziły nas w błąd co do karalności dyscyplinarnej ich bliskich, przebywających w zakładach karnych.

Osoby permanentnie karane nie mogą przystąpić do programu.

A czy osadzeni nie proszą was, żebyście wyciągali ich z więzienia, bo zostali niesłusznie skazani?

Z zasady nie ingerujemy w kwestie dotyczące prawidłowości wyroków. Jeśli jednak widzimy błędy proceduralne, że coś złego działo się od strony prawnej, to informujemy o tym Rzecznika Praw Obywatelskich. Takie przypadki już się zdarzały.

To będziecie mieć ręce pełne roboty…

Działamy od sierpnia 2018 roku. Zaczynaliśmy „garażowo” i nie przypuszczaliśmy, że tak to się wszystko rozrośnie. Dzisiaj mamy konsultantów w całej Polsce, działamy on line, wiele rodzin uczestniczy w warsztatach, na których uczą się socjalizować sprawcę przestępstw po odbyciu przez niego kary. Ilość pracy przerosła nasze oczekiwania. Zapotrzebowanie na taką działalność jest ogromne.

Warto pomagać ludziom po wyrokach?

Zdecydowanie, bo po wyjściu z więzienia wiedzą już, że można żyć inaczej, bez przestępstw, bez przemocy. Można też zarabiać uczciwie, nikogo nie krzywdząc. To nam się wszystkim opłaca.

Prowadzoną przez Pro Civium infolinię 0800 201 211 i czat online (www.pomocpostpenitencjarna.pl) dla rodzin osób pozbawionych wolności w dobie zagrożenia epidemiologicznego można wesprzeć na portalu zrzutka.pl

Ewa Ornacka jest dziennikarką śledczą, autorką wielu książek, m. in. „Skazane na potępienie” i „Wrobiony w dożywocie. Sprawa Arkadiusza Kraski” oraz reportaży telewizyjnych o przestępczości zorganizowanej. Została nagrodzona Srebrną Kaczką Stowarzyszenia Dziennikarzy RP za odwagę w opisywaniu mafii. W 2007 r. była chroniona przez Centralne Biuro Śledcze. Od lat związana z tygodnikiem „Wprost”.