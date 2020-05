Rusza cyfrowe wydanie „Wprost”! Jako piątkowa popołudniówka tygodnik „Wprost” zaczyna nowy rozdział

W każdy piątek w e-Wprost czytelnicy znajdą podsumowanie tego co było najważniejsze w minionym tygodniu i zapowiedź istotnych wydarzeń weekendu i kolejnego tygodnia. Tytuł nie ma jeszcze redaktora naczelnego i zarządzany jest przez kolegium redakcyjne. Redaktorem prowadzącym wydanie jest Szymon Krawiec. Autorem okładki numeru zero jest utalentowany i wielokrotnie nagradzany grafik, Paweł Kuczyński (ur. 1976 r.), mieszkający w Szczecinie absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Layout wydania został przygotowany tradycyjnie przez studio graficzne Wprost, które w związku ze zmianami w wydawnictwie, rozpoczyna samodzielne świadczenie usług na rynku wydawniczym.

– Jest nadzieja. Taki tytuł wybraliśmy na okładkę i jako wiodący temat inauguracyjnego numeru cyfrowego „Wprost”. Maseczka, ikona obecnej sytuacji, która staje się żaglem łodzi to alegoria zmiany, którą pandemia wywołała w całym świecie. My patrzymy na tę zmianę z nadzieją. Piszemy o tym w numerze. Polecam wywiad Małgorzaty Fiejdasz – Kaczyńskiej, której stoicka rozmowa z filozofem Tomaszem Mazurem daje nam nadzieję, że z wirusem poradzimy sobie lepiej niż inni, bo Polacy walkę o przetrwanie mają w genach– zapowiada nowy numer Wprost Szymon Krawiec.

Do czytelników zwrócił się we wstępniaku wydawca Michał M. Lisiecki, pisząc między innymi: „Dziś oddajemy w Wasze ręce zerowy numer cyfrowego „Wprost”, piątkowej popołudniówki w formacie tworzonym zgodnie z filozofią #MobileFirst, tj. przystosowanym do wygodnego czytania na ekranie Waszych mobilnych urządzeń. To początek nowego #CyfrowegoŚwiataWprost".

"Etapami będziemy wdrażać najnowsze technologie i nowe rozwiązania, dzięki którym będziemy dostosowywać nasz tytuł do Waszych oczekiwań, zainteresowań i preferencji. Niedawny awans do pierwszej dwudziestki wydawców internetowych w Polsce mobilizuje. Ruszamy z nową energią, by każdego dnia wyposażać Was w oręż rzetelnej informacji, różnorodnych opinii, zawsze opartych na faktach opisów rzeczywistości, inspirujących porad oraz przykładów dobrego życia. Tworzymy treści dla ludzi otwartych na dynamicznie zmieniający się świat, poszukujących odpowiedzi na trudne pytania. Będziemy stale rozwijać i tworzyć nowoczesną, cyfrową platformę “W”. realizując dla Was misję zawartą w naszym credo: Tylko prawda jest ciekawa. Zawsze będziemy opisywać ją wprost” – zapowiedział Michał M. Lisiecki.

Cyfrowe „Wprost” będzie dostępne na prenumerata.wprost.pl oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App Store i Google Play. Cena regularna e-Wprost to 10 złotych, ale numer zerowy będzie dostępny za darmo po zarejestrowaniu się na prenumerata.wprost.pl i z 50% upustem w e-kioskach.