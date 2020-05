Andrzej Grabowski: Kiedyś napisano o mnie, że jestem symbolem słowiańskiego seksapilu. Bardzo mnie to rozśmieszyło

Dlaczego to u nas powstały filmy Barei? Dlaczego tworzył Mrożek? Dlaczego Gombrowicz? On przychodzi do nas zawsze, gdy chcemy być nie tylko Polakami, lecz aż Polakami, i krzyczeć do świata: „Wy jesteście głupi, my jesteśmy mądrzy”.

Zauważyła pani, że nie ustawiłem się na tle książek? Doceniam to. Zacząłem zwracać uwagę na biblioteki gości pojawiających się cyklicznie w programach, bo oglądam teraz sporo telewizji. I zauważyłem, że niektórzy z nich zawsze stoją na tym samym tle, a książka, która była odłożona – czyli zakładam, że taka, którą właśnie się czyta – leży w identycznym miejscu, co miesiąc wcześniej. Co mi przypomina pewnego polityka, który startując w wyborach, prezentował się podczas kampanii na tle pianina, mimo że nie miał nic wspólnego z muzyką. Oczywiście była też biblioteka i kwiaty. U mnie, jak widać, są owoce. Wzmacniam odporność. Ma pan odporność na to, co widzi w programach informacyjnych?