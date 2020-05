Założyciel ruchu Slow: Lęk przed starością zabierał mi radość życia

Łukasz Knap:Czuje się pan stary?

Carl Honoré: Już nie. Podczas pracy nad książką stałem się bardzo wyczulony na język, którego używam do opisywania wieku. Swojego również. Słowa kształtują nasze wyobrażenia o rzeczywistości, one z kolei wpływają na postawy. Jeśli rozumiemy „stary” jako synonim „zdziadziałego”, „ramolowatego”, „nienadającego się do użycia”, zaklinamy rzeczywistość. Dlatego przestałem używać tego wyrazu.

Język angielski jest do tego słowa bardzo przywiązany. Gdy ktoś mówi, ile ma lat, mówi jak bardzo jest „stary”.

To prawda, trudno od tego uciec. Ale trzeba pamiętać, że określenia „młody” czy „stary” to puste pojęcia, które mają retoryczną siłę. Wzmacniają stereotypy, które warto rozbrajać. Zanim zwrócimy uwagę, że ktoś jest młody lub stary, warto pomyśleć, co właściwie chce się powiedzieć. W tych słowach jest po prostu bardzo dużo słomy.

Chyba nie zawsze był pan tak empatyczny wobec osób w podeszłym wieku?

Gdy miałem trzydzieści kilka lat, myśl o starości budziła we mnie lęk. A nawet więcej: wstręt. Zacząłem zauważać, że moje ciało się zmienia. Na głowie zauważyłem pierwsze siwe włosy, a wokół oczu delikatną jeszcze pajęczynę zmarszczek. Nie chciałem ich widzieć. A nagle dwudziestoletnia dziewczyna na imprezie wypaliła, że wyglądam, jakbym był „stary”. Zdębiałem.

Największy szok jednak przyszedł po zwycięstwie mojej drużyny hokejowej w zawodach. Jeden z organizatorów krzyknął do mnie: „Hej, to ty jesteś najstarszy z całego turnieju!”. Miałem wtedy 48 lat. Właśnie wtedy zacząłem obsesyjnie myśleć o starości i porównywać się do innych ludzi, oczywiście do tych młodszych ode mnie. Nagle zacząłem czuć się gorzej we własnym ciele.

Brzmi jak kryzys wieku średniego. Nie chciał pan kupić sobie harleya albo porsche?

Zapisałem się do siłowni do trenera personalnego, więcej grzechów nie pamiętam. Na szczęście ominęła mnie gorączka konsumpcyjna. Czułem natomiast potrzebę poukładania sobie myśli w głowie, bo lęk przed starością zabierał mi radość życia. I jeszcze złość. Aby poradzić sobie z tym kryzysem, musiałem zrozumieć, czym dzisiaj jest starość, i skąd miałem w głowie przekonanie, że życie kończy się po czterdziestce, a po pięćdziesiątce powinienem kupić sobie garnitur do trumny. Zacząłem zgłębiać ten temat i rozmawiać z ludźmi, którzy przeczą wszelkim stereotypom związanym ze starością.

O jakich stereotypach pan mówi?

Najbardziej szkodliwym stereotypem jest przeświadczenie, że ludzie w podeszłym wieku są mniej szczęśliwi. Do tego dochodzą opinie o tym, że są mniej kreatywni niż młodsi.

Tymczasem badania pokazują, że ludzie starsi potrafią bardziej cieszyć się życiem, mniej przejmują się czyimiś opiniami i potrafią skupić się na tym, co ważne. Są też bardziej społeczni, szukają kontaktu z innymi ludźmi.

Takich zaskoczeń podczas moich badań na ten temat było bardzo dużo.

Co zaskoczyło pana najbardziej?

Życie seksualne seniorów. Pokutowało we mnie myślenie, które reprezentuje bohater powieści Michela Houellebecqa „Możliwość wyspy”, opisującego seks seniorów jako „odrażającą natarczywość starego prosiaka, który odmawia ustąpienia pola”. Filmy, generalnie kultura – nie tylko popularna, klasycy również – umacniają nas w przekonaniu, że szczęśliwe życie seksualne jest domeną ludzi pięknych, a już na pewno młodych. Cielesność ludzi dojrzałych jest tabu. Gdy rozmawiałem z ludźmi starszymi od siebie o 15 lub 20 lat, okazało się, że moje wyobrażenia są mylne. Potwierdziły to ostatnie badania.

80 proc. aktywnych seksualnie mężczyzn w wieku od 50 do 90 lat jest zadowolonych ze swojego życia erotycznego. W przypadku kobiet odsetek ten jest jeszcze wyższy. Okazuje się, że serce nie ma zmarszczek.

A co z przekonaniem, że osoby starsze są mnie produktywne, a przez to mniej pożyteczne dla społeczeństwa?

Mark Zuckerberg podczas spotkania na Uniwersytecie Stanforda powiedział, że „młodzi ludzie są po prostu bystrzejsi”. To, oczywiście, szkodliwa bzdura. Założyciel Facebooka potwierdził stereotyp, który musi mieć źródło w dawnych czasach, kiedy produktywność łączono z pracami wymagającymi siły fizycznej. Dzisiaj jest ona czymś zupełnie innym.

Zresztą, nawet historia daje wiele przykładów, że nie trzeba być młodzieniaszkiem, aby dokonywać odkryć. Thomas Edison patentował wynalazki do śmierci w wieku 84 lat, Benjamin Franklin wynalazł okulary dwuogniskowe w wieku 74 lat. Steve Jobs wypuścił na rynek pierwsze iPhone’y, gdy był po pięćdziesiątce. Przykłady na kreatywność osób w starszym wieku można wymieniać bez końca. Podobnie jest z artystami. Gdy James Ivory odbierał Oscara za scenariusz do filmu „Tamte dni, tamte noce”, miał 89 lat.

Szkoda, że o tych faktach zapominają współczesne korporacje.

Na szczęście coraz częściej sobie o nich przypominają. Przyglądałem się wielu innowacyjnym firmom, które zatrudniają pracowników bez względu na wiek.

Okazuje się, że zespoły składające się z ludzi różnych pokoleń szybciej radzą sobie z problemami i są w stanie zapewnić rozwiązania uwzględniające potrzeby większej liczby ludzi. Współczesna gospodarka wymaga od nas elastyczności i uczenia się przez całe życie.

Znam masę przykładów pokazujących, że w tym względzie wiek również nie jest żadną barierą. Laureat Nagrody Nobla z chemii Jens Skou miał siedemdziesiąt kilka lat, gdy nauczył się programować.

Maria Skłodowska-Curie nauczyła się pływać dopiero jako pięćdziesięciolatka.

Można? Można. Powiedzenie, że „starego psa nie nauczy się nowych sztuczek”, jest z gruntu fałszywe. Jedyną przeszkodą w zaangażowaniu się starszych ludzi w najróżniejsze aktywności są nasze i ich własne uprzedzenia.

Podczas pracy nad książką dużo pan podróżował. Czy są kraje, w których starość to radość?

Myślałem, że znajdę taki kraj w Azji, ale w czasach globalizacji starzenie się ma czarny PR na całym świecie. Zanim zabrałem się za pisanie książki, sądziłem, że takim krajem jest Japonia. W końcu to kraj słynący z długowieczności. Wiele firm podnosi lub likwiduje tam wiek przejścia na emeryturę.

Ale jak się okazało, Japonia to również nie jest kraj dla starszych ludzi. Od dwóch dekad rośnie w nim odsetek seniorów, którzy są tak zrozpaczeni swoją sytuacją i samotnością, że popełniają przestępstwa, aby trafić do więzienia. Kult młodości dotarł też do Korei Południowej, gdzie na masową skalę wykonuje się operacje plastyczne.

Kto jest odpowiedzialny za ten terror młodości? Kapitalizm?

Częściowo kapitalizm odpowiada za problem, bo promuje wszystko, co nowe. Reklamy wmawiają nam, że telefon, który kupiliśmy dwa lata temu, jest dzisiaj starociem nadającym się wyłącznie do utylizacji. Firmy żerują na naszych uprzedzeniach. Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny zarabia miliardy na produktach „przeciwko starzeniu”, tak jakby proces ten był jakąś chorobą, z której należy się leczyć.

Ludzie wydają pieniądze na przedmioty, które w pewnym sensie podkopują ich samoocenę. Kup krem, żebyś był lub była kimś innym, niż jesteś.

Co mamy w takim razie zrobić? Śpiewać piosenkę The Who „My Generation” ze słowami „Obym umarł, zanim się zestarzeję”?

Myślę, że mamy więcej powodów do optymizmu. Reguły gry muszą się zmienić, bo globalny trend jest nieubłagany.

Z każdym rokiem przybywa osób starszych. Większość z nas dożyje ok. 85. roku życia, więc byłoby absurdem, gdybyśmy przez połowę tego czasu przepraszali świat za to, kim jesteśmy.

Piszę w książce o ludziach, dla których wiek nie stanowi żadnej granicy. Osoby po siedemdziesiątce uprawiają sporty, zakładają firmy, a nawet decydują się na dzieci. W ubiegłym roku 73-letnia Hinduska urodziła dwie zdrowe bliźniaczki. 65-letni Polak jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki. To nie jest żadne science fiction. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że lata 2020-2030 będą pierwszą w historii Dekadą Zdrowego Starzenia. Automatyzacja i sztuczna inteligencja za naszego życia wyręczy nas w wielu ciężkich pracach i na pewno pomoże także w opiece nad starszymi.

Czyli dla odmiany chce pan powiedzieć, że jeszcze nigdy nie było lepszych czasów na starzenie się?

Chciałbym tak powiedzieć, ale mam świadomość, że inaczej wygląda starość zamożnego brytyjskiego emeryta z klasy średniej, a inaczej np. polskiego emeryta z minimalnymi świadczeniami. Pandemia koronawirusa, niestety, również dotyka w znacznym stopniu osoby starsze. To są fakty, z którymi nie da się dyskutować.

Ale nie mam wątpliwości, że perspektywy dla naszej starości powinniśmy widzieć w raczej jaśniejszych niż ciemniejszych barwach. Jestem pewny, że trend, który widać gołym okiem, zmieni świat mediów, kultury i usług. Kapitalizm jest tam, gdzie są pieniądze, a pieniądze mają dziś także osoby starsze. Zresztą, coraz częściej w filmach oglądam aktorów ze zmarszczkami. I dobrze. Czasami pokryte zmarszczkami twarze są ciekawsze niż młodych aktorów.

Czy podczas pracy nad książką udało się panu znaleźć przepis na szczęśliwe starzenie się?

Są rzeczy oczywiste, o których łatwo się zapomina: codzienne ćwiczenia, dieta, niepalenie papierosów, unikanie nadmiernej ilości alkoholu, spotkania z przyjaciółmi. Ale kluczową sprawą pozostaje nasz sposób myślenia. Na własnej skórze doświadczyłem, jak niszczące jest przeświadczenie o tym, że wiek ogranicza nasze prawo do szczęścia.

Jeśli wierzysz, że starość przyniesie ci same zgryzoty, to najprawdopodobniej spełnisz swój własny czarny scenariusz. Na zdrowie i układ odpornościowy wpływ mają nie tylko dieta i wirusy, lecz także kondycja psychiczna. Wreszcie, powinniśmy podsycać w sobie głód wiedzy, zaskakiwać się, szukać różnych punktów widzenia.

Pana rodzice żyją zgodnie z tym przepisem?

Są dla mnie wzorem. Tato ma 85 lat, a mama 78. Oboje są na emeryturze, ale uwielbiają uczyć się nowych rzeczy, dużo podróżują. Od czasu do czasu pracują dla przyjemności. Subskrybują nowe magazyny i zaskakują mnie ciągle jakimiś informacjami. Nasz mózg jest mięśniem, który powinno się ćwiczyć. Nauka jest jego pokarmem, a zainteresowanie paliwem. Nic nas nie trzyma przy życiu tak, jak ciekawość.

Carl Honoré (53 l.), kanadyjski dziennikarz i publicysta, laureat wielu nagród, jeden z twórców i rzecznik ruchu Slow, autor m.in. książki „Pochwała powolności. Jak zwolnić tempo i cieszyć się życiem”. Jego „Siła wieku. Szczęśliwe życie w epoce długowieczności” ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa Drzewo Babel.