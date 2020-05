Nowa książka Stephena Kinga to popis talentu i wyobraźni

Pretendenci pojawiają się dość regularnie: a to Dan Brown wystrzelił swoimi przebojowymi powieściami, ale po kilku jakby osłabł jego impet i pisarz gdzieś się zaszył, szykując pewnie następną, a to pani J.K. Rowling wypuściła do boju małego czarodzieja, ale po opisaniu jego przygód w siedmiu tomach wyczerpały się jej pomysły i teraz chyba szuka nowego. Jest też wytrwały James Patterson, który zatrudnił pokaźny oddział ghostwriterów i zasypuje rynek imponującą ilością powieści adresowanych jednak do mniej wybrednych czytelników.

A Stephen King pracuje w swoim rytmie, pisze dużo – wydał już kilkadziesiąt książek, ale jak na króla przystało, są one i dobre, i pomysłowe, i różnorodne.

I zawsze jest w nich to trudne do określenia coś, co wprawia czytelnika w zdumienie, zaskakuje nawet wtedy, gdy sam pomysł utworu jest dość schematyczny. King ma po prostu „królewski” talent do zabawiania i straszenia czytelników, a w każdym razie do ich niepokojenia.

Telefon zza grobu

Dokładnie to wszystko znajdujemy w nowej książce Kinga – popisie jego talentu i wyobraźni. „Jest krew…” złożona jest z czterech opowiadań (a może już – ze względu na ich objętość – mikropowieści), z których każde jest inne, w inny sposób burzy nasz spokój, co oczywiście jest ich zaletą, bo po to właśnie czytamy Kinga, by poczuć ten wzbudzający drżenie błysk niepokoju. Za to czytelnicy go kochają: że jakby wnika w ich mózgi i drażni, gdzie trzeba, by świat nie wydawał im się tak bezpieczny i przewidywalny jak przed lekturą.

„Telefon pana Harrigana” opowiada o przyjaźni chłopca ze starym, schorowanym byłym rekinem rynku finansowego, który ma złą opinię, ale w gruncie rzeczy jest dobrym człowiekiem.

Chłopiec czyta mu książki, podlewa kwiatki i staje się jedynym przyjacielem starego. Kiedy ten umiera, chłopiec wsuwa mu do trumny jego ulubionego iPhone’a. A potem, gdy chce się zwierzyć ze swoich kłopotów, dzwoni do niego, co ma niespodziewane skutki.

Niby prosta opowiastka o przyjaźni i tęsknocie, ale nagle jej sielskość przeradza się w horror, który prowadzi bohatera do poważnych rozterek moralnych.

W następnym opowiadaniu ich nie ma, bo tu następuje koniec świata (i prawdopodobnie wszechświata), i to już w pierwszej części, więc pisząc to, nie zdradzam zakończenia. Tu problemem jest związek człowieka z jego światem, czemu King nadaje sens dosłowny: ktoś umiera i „zabiera” ze sobą cały świat. Pomysł z pisarskiego punktu widzenia karkołomny, ale autor ratuje się pomysłowym ułożeniem narracji – płynie ona pod prąd czasu i przynosi serię kapitalnych scenek.

Potwór w ludzkiej skórze

Najważniejszy, najobszerniejszy i najstraszniejszy jest utwór tytułowy – „Jest krew, są czołówki”, skonstruowany z elementów w całości znanych już skądinąd i wiele razy wykorzystanych. Ale King nie bez powodu jest królem i swoją mieszankę stereotypów przygotował po mistrzowsku.

Bohaterce jego mikropowieści najbliżej do agentki FBI Starling z „Milczenia owiec” – też jest to młoda, wystraszona kobieta, która znajduje w sobie siłę, by zmierzyć się z potworem w ludzkiej skórze delektującym się ludzkim strachem. U Kinga są też aluzje, że może to być potwór nie z tej ziemi, więc jest delikatne nawiązanie do horrorów fantastycznonaukowych, a także wiele jest scen kopiujących standardowe zagrania z thrillerów. No, ale z takich elementów układane są rozrywkowe fabuły.

W ostatnim utworze, „Szczurze”, mamy z kolei mocne nawiązanie do schematów baśniowych: pisarz, któremu nie idzie najlepiej, ma pomysł na powieść, który chce zrealizować, podejmując duże ryzyko. Pracuje jak w transie, aż nadchodzi moment, w którym wena go opuszcza, i wtedy – po wahaniach – ratuje życie szczurowi.

Dobry uczynek musi być nagrodzony, wena powraca, ale nie bezkarnie. Jak w baśni.

King potrafi czarować, bawić i straszyć, nawet jeśli używa drugorzędnego, a przez to przewidywalnego literackiego tworzywa. W końcu najbardziej nam się podoba to, co już znamy.

Stephen King: „Jest krew…”. Przeł. Tomasz Wilusz. Wydawnictwo Prószyński i S-ka