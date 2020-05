Niemieccy sędziowie wypowiedzieli wojnę Unii. Art. 7 znowu w grze

4 maja Unią Europejską wstrząsnął werdykt niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe. Dotyczył udziału Niemiec w programie emisji bonów skarbowych przez Europejski Bank Centralny.

Zostawmy temat bonów na boku i skupmy się na meritum – mamy tu do czynienia z sytuacją, w której uzasadnienie wyroku jest ważniejsze niż sama jego sentencja. Otóż trybunał konstytucyjny państwa członkowskiego odrzucił orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu (ETS). Niemieccy sędziowie konstytucyjni orzekli, że ETS wypowiedział się ultra vires, tzn. przekroczył swoje kompetencje.

Przypomnieli tym samym, że organy Unii Europejskiej, w tym ETS, mogą działać wyłącznie w granicach zakreślonych przez państwa członkowskie w Traktacie o Unii Europejskiej. Co więcej uznali, że trybunały konstytucyjne państw członkowskich Unii mają prawo do kontroli i oceny zgodności orzeczeń ETS z zakresem kompetencji powierzonych instytucjom Unii w Traktacie.

W powyższych stwierdzeniach niemieckiego trybunału nie ma niczego nowego. Art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej mówi jednoznacznie, że „granice kompetencji Unii wyznacza zasada przyznania. Wykonywanie tych kompetencji podlega zasadom pomocniczości i proporcjonalności. Zgodnie z zasadą przyznania Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez Państwa Członkowskie w Traktatach (…). Wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w Traktatach należą do Państw Członkowskich”.

Niemiecki trybunał konstytucyjny odwołał się do europejskiej tradycji legalizmu. Organ władzy publicznej – a trybunał w Luksemburgu w zakresie kompetencji przekazanych mu traktatowo należy za taki uznawać – nie może powierzonych mu zadań utożsamiać ze swoimi kompetencjami. Domniemywanie kompetencji jest sprzeczne z zasadą legalizmu.

Niestety europejski Trybunał w Luksemburgu od lat miał skłonność do samodzielnego przyznawania sobie kompetencji. Tymczasem każdy organ władzy publicznej jest zobligowany do działania tylko na podstawie i w granicach prawa. Chodzi o to, aby chronić społeczeństwo demokratyczne przed sytuacją, w której władza, także sądownicza, rozszerza własne władztwo, w oparciu o dokonywaną przez samą siebie interpretację prawa. Historia uczy, że każda władza mierzy się z taką pokusą, czasami jej ulegając.

Niemiecki trybunał konstytucyjny wielokrotnie już sygnalizował sędziom w Luksemburgu, że ich jurysdykcja jest ograniczona zakresem przekazanych im kompetencji, i zalecał, aby ostrożnie zbliżali się do granicy między traktatową władzą instytucji unijnych a suwerennością państw członkowskich. Ostrzeżenia te były na tyle wyraźne, że eksperci i środowiska prawnicze zaczęli uznawać niemiecki trybunał konstytucyjny za instytucję współkształtującą europejskiej ład prawny i opisywali go terminem „pluralizmu” konstytucyjnego Unii, powstającego w konsekwencji „dialogu” między trybunałami w Karlsruhe i Luksemburgu.

Dotychczas nie było jasne, co się jednak stanie, gdy sędziowie z Luksemburga zignorują ostrzeżenia sędziów niemieckich. Dziś już wiemy. Niemiecki Trybunał konstytucyjny po prostu zakwestionował ich orzeczenie. Tym samym potwierdził prawo innych trybunałów konstytucyjnych państw członkowskich do kontroli orzeczeń ETS.

W odpowiedzi sąd w Luksemburgu wydał krótkie oświadczenie, w którym, nie odnosząc się do wyroku niemieckiego trybunału, przypomniał, że jest jedynym sądem władnym wydawać wyroki w zakresie prawa Unii Europejskiej, a jego orzeczenia są ostateczne i wiążą sądy państw członkowskich. Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, wydała oświadczenie wspierające stanowisko sędziów z Luksemburga i zagroziła uruchomieniem wobec Niemiec procedury dyscyplinującej przewidzianej w art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.

Wśród ekspertów wybuchła histeria. Część ogłosiła „katastrofę”, „koniec integracji europejskiej”, inni uznali, że niemieccy sędziowie podłożyli pod UE bombę, jeszcze inni zapowiedzieli śmierć strefy euro, kres równowagi między instytucjami europejskimi i państwami członkowskimi. Lamentowano, że niemiecki trybunał otworzył na oścież drzwi do naruszania prawa europejskiego przez państwa członkowskie.

Większość tych opinii była formułowana w stanie chwilowego emocjonalnego uniesienia. Nie jest przy tym wcale wykluczone, że niemiecki trybunał konstytucyjny po prostu pociągnął za hamulec ręczny, aby uchronić proces integracji europejskiej przed wykolejeniem.

Niektórzy radykalni zwolennicy zastąpienia europejskich państw narodowych przez paneuropejską organizację przejmującą stopniowo coraz więcej funkcji państwa patrzyli na działalność Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z nadzieją, że ten, krok po kroku rozszerzając swoje władztwo, umożliwi postęp integracji bez konieczności reformowania traktatów i zatwierdzania tych reform w drodze referendów.

Po tym, jak w 2005 r. Francuzi i Holendrzy w referendach odrzucili Konstytucję dla Europy, trybunał w Luksemburgu wydawał się najszybszą i najbardziej perspektywiczną drogą do tego celu. Nadzieja ta rosła wraz z nasilaniem się sporów kompetencyjnych między organami UE, głównie Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim, a niektórymi państwami członkowskimi.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał się za sąd właściwy do rozstrzygania także takich sporów – de facto – przejmując rolę trybunału konstytucyjnego Stanów Zjednoczonych Europy. Swoją nową funkcję wyinterpretował z przepisów ogólnych Traktatu o Unii Europejskiej, własnego dotychczasowego orzecznictwa oraz cichego przyzwolenia części państw członkowskich do politycznego i prawnego „grillowania” państw Grupy Wyszehradzkiej.

Sędziowie w Luksemburgu mylnie jednak założyli, że ten polityczny kontekst oznacza także przyzwolenie na zignorowanie znaków STOP, ustawionych przez porządki konstytucyjne państw członkowskich. Były przecież inne znaki ostrzegawcze, lecz zostały zignorowane, hamulec ręczny zaciągnął niemiecki trybunał konstytucyjny.

Ursula von der Leyen w jednej w publicznych wypowiedzi stwierdziła, że jedynym sądem uprawnionym do orzekania w sprawach prawa unijnego jest ETS w Luksemburgu. To prawda, nikt tego nie kwestionuje. Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny również tego nie podważa, ale wykorzystał okazję, aby zwrócić sędziom z Luksemburga uwagę, że ich jurysdykcja ogranicza się do spraw, które zostały Unii powierzone. Tylko te sprawy są przedmiotem prawa unijnego. Wystąpił więc radykalnie i zdecydowanie w obronie legalizmu.

Przypomniał, że prawem pierwotnym Unii Europejskiej jest umowa międzynarodowa. Właścicielami Unii są europejskie narody, reprezentowane przez demokratycznie wyłonione rządy. UE jest projektem narodów europejskich, a nie tworem interpretacji sądowej, nawet najbardziej światłego sądu. UE to coś więcej niż tradycja orzecznicza.

Trybunały konstytucyjne państw członkowskich muszą strzec udziałów poszczególnych państw w całości projektu. Mają one obowiązek powstrzymywać przekraczanie uprawnień przez organy Unii. Gdyby bowiem na nie przyzwoliły, rządy państw członkowskich zostałyby zmuszone do współdziałania z organami UE bez legalnej podstawy prawnej, czyli sformułowanej bezpośrednio delegacji w Traktacie o Unii Europejskiej.

Zasada legalizmu, na której opiera się Unia Europejska, zyskała potężnych obrońców, są nimi trybunały konstytucyjne państw członkowskich.

„Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu”. Warto o tym pamiętać, bo takiej woli nie można wyinterpretować na sali sądowej.

Wbrew czarnowidzom uważam, że Unia Europejska i obywatele państw członkowskich tylko skorzystają na przypomnieniu reguł integracji europejskiej przez niemiecki trybunał.