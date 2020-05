Minister Szumowski dla Wprost: Nie można porównać Śląska do Lombardii

Katarzyna Pinkosz: W jakim momencie epidemii COVID-19 jesteśmy? Niedawno mówił pan, że mamy tendencję spadkową, tymczasem we wtorek padł w Polsce rekord wykrytych nowych przypadków.



Łukasz Szumowski: To były bardzo konkretne ogniska zachorowań w kopalniach. Z ponad 590 zachorowań, jakie były tego dnia w Polsce, ponad 490 pochodziło z bardzo konkretnego ogniska. Gdyby nie przypadki z kopalń, to mielibyśmy niewiele ponad 100 zachorowań na całą Polskę – to byłaby bardzo dobra wiadomość.



Padają pytania, czy Śląsk może stać się drugą Lombardią.



Nie można tych sytuacji porównywać. W Lombardii mieliśmy setki tysięcy chorych. Na Śląsku wskaźniki zachorowań byłyby przeciętne, gdyby odjąć ten niewielki obszar, gdzie są kopalnie: byłoby kilkanaście zachorowań na Śląsku. Górnicy, z powodu swojej bardzo ciężkiej pracy i trudnych warunków pracy mieli wyższe ryzyko.



Jakie zabezpieczenia są podejmowane, żeby nie pojawiły się nowe ogniska zachorowań w kopalniach?



W kopalniach przetestowaliśmy kilkanaście tysięcy osób. Skończyliśmy testowanie górników, teraz testujemy ich rodziny. Niedługo powrócimy do testowania górników, by mieć pewność, czy dana osoba na pewno nie jest chora. Górnictwo to sektor, którego nie da się zamknąć, nie da się zatrzymać pracy kopalni, gdyż trzeba by ją od razu spisać na straty. Tego nie chcemy, bo to dzięki pracy górników mamy prąd. Dlatego chcemy przetestować wszystkich, którzy muszą pracować w kopalniach, żeby mieć pewność, że nie będzie dalszych zakażeń.

Ogniskami zachorowań były szpitale, potem DPS-y, teraz kopalnie. Jakie inne miejsca mogą być kolejne?

Wykonywaliśmy analizy, szukając takich potencjalnych ryzykownych miejsc w poszczególnych sektorach gospodarki. Większość fabryk ma jednak możliwość zastosowania pewnego reżimu sanitarnego albo była wygaszana przez pewien czas. Kopalnie są bardzo specyficznymi miejscami pracy, nie da się odizolować jednego górnika od drugiego.

Jeśli ogniska w kopalniach zostanie wygaszone, będzie tendencja spadkowa liczby zakażonych? Tak jak to już jest w wielu krajach?

Tendencja spadkowa już jest. Mamy wskaźnik zakażeń poniżej 1 (jedna osoba chora zakaża mniej niż jedną kolejną). Wtorkowy wzrost liczby zakażonych wynika z tego, że przetestowaliśmy naraz kilkanaście tysięcy chorych z ogniska epidemicznego, a wyniki pojawiły się w tym samym momencie. W kolejnych dniach liczba zachorowań nie będzie już tak wysoka.

Niektórzy zarzucają panu niekonsekwencję. Po pierwsze w kwestiach wyborów: mówił pan, że normalne wybory mogą odbyć się za dwa lata i rekomendował wybory korespondencyjne. Teraz zagłosował pan za systemem mieszanym.

Nadal rekomenduję wybory korespondencyjne. Gdy jednak większość parlamentarna, ale też opozycja, mówią, że w tej sytuacji epidemicznej wybory mieszane są lepsze, to trudno obrazić się jak dziecko i stwierdzić: „zabieram zabawki”. Powinienem walczyć o to, by każdy Polak miał realną szansę zagłosować korespondencyjnie. Zgłosiłem kilka ważnych poprawek, które zostały przez Sejm przyjęte. Po pierwsze, jest 5 dni roboczych na to, żeby zgłosić chęć wybierania korespondencyjnego: można to zrobić telefonicznie, mailowo lub osobiście. Druga sprawa: w sytuacji trudnej epidemicznie minister zdrowia może na terenie danego obszaru zarządzić tylko wybory korespondencyjne. Gdy wybory będą się zbliżać – a mam nadzieję, że ich termin zostanie niedługo określony – to zobaczymy, jaki jest stan epidemiczny; w których gminach, powiatach, województwach przeprowadzenie wyborów tradycyjnych będzie wiązało się z wysokim ryzykiem. Tam wybory będą tylko korespondencyjne. Dziś jednak są całe województwa, w których praktycznie nie ma zachorowań. Wszystkie osoby, które zdecydują sią na wybory korespondencyjne, będą miały możliwość zagłosowania w ten sposób. Trzecia rzecz: chciałem, żeby było tyle skrzynek, do których wrzuca się koperty z kartami do głosowania, żeby było to bezpieczne. Jedna skrzynka na 750 osób. Gwarantuje to, że jeżeli ktokolwiek chce głosować korespondencyjnie – czyli w taki sposób, w jaki ja rekomenduję jako minister zdrowia – to ma taką szansę.



Wybory będą bezpieczne? Weźmie pan odpowiedzialność za to, że nikt nie zarazi się w wyniku wyborów, jeśli odbędą się one w czerwcu, lipcu?

Każda nasza aktywność w czasach epidemii jest obarczona ryzykiem. Nie ma możliwości, żeby powiedzieć, że nie zarazimy się, wychodząc do sklepu. Możemy się zarazić, idąc do galerii, na ulicy, podczas rozmowy na spotkaniu. Tak samo jest z wyborami. Natomiast według mnie bezpieczniejsze są wybory korespondencyjne.

W kwestii maseczek zmieniał pan zdanie, początkowo mówił pan, że nie są potrzebne, a potem że są nawet konieczne.

Nie zmieniałem zdania. Gdy zakażona jest jedna osoba na milion, to nasze ryzyko jest jak jeden na milion. Gdy mamy czterystu kilkudziesięciu chorych na milion mieszkańców, to ryzyko jest znacznie większe, dlatego należy nosić maseczki. To tak, jakby powiedzieć, że gdy spada śnieg, to nie rekomendujemy opon letnich. Rekomendujemy zimowe, bo to inna pora roku. Dziś mamy inną porę epidemii niż dwa miesiące temu.

Dziś musimy nosić maseczki? Jak długo?

Musimy je nosić w przestrzeni publicznej, by nie zakażać innych. Jak długo? Patrzmy na wskaźniki zachorowań. Czesi już poluzowali rygory noszenia maseczek. Jednak oni mają znacznie niższy wskaźnik zakaźności niż my.

Czyli niekoniecznie konieczne będzie – jak mówił pan wcześniej – noszenie maseczek, aż pojawi się szczepionka i 70 proc. osób się zaszczepi?

Jeśli będą obszary kraju, np. województwa, gdzie nie ma ani jednego nowego chorego, to zdjęcie maseczek nie powinno wpłynąć na przebieg epidemii.

Nadal apelowałby pan do młodych ludzi, żeby trzymali się reguły dystansu społecznego?

Zdecydowanie tak. To jest konieczne.

W pierwszym okresie epidemii najważniejsze były respiratory, środki ochrony, szczególnie dla lekarzy. A dziś?

Wszyscy jesteśmy bardzo zmęczeni restrykcjami. Obecnie odmrażamy gospodarkę, otwieramy salony fryzjerskie, kosmetyczne, powoli otwieramy restauracje. Bardzo ważne jest jednak, by utrzymywać reżim sanitarny i dystansowanie społeczne. Trzymając się zasad, nie redukujemy ryzyka do zera, jednak je minimalizujemy. Ważne jest, żeby mieć świadomość, że ryzyko się nie skończyło. Nadal musimy przestrzegać zasad.

Od 2 miesięcy cały system ochrony jest nastawiony na koronawirusa. Cierpią inni pacjenci, którzy powinni mieć badania profilaktyczne. Przekładane są badania, zabiegi. Jak „odmrozić” nie tylko gospodarkę, ale też ochronę zdrowia?

Apelujemy, żeby pacjenci kontaktowali się z lekarzami. My nie zakazywaliśmy żadnej formy działalności leczniczej, oprócz nielicznych zabiegów planowych, podczas których zużywa się dużo krwi. Często pacjenci mieli wiele obaw, nie chcieli bez potrzeby chodzić do lekarza czy na badania profilaktyczne. Są one ewidentnie potrzebne. Chcielibyśmy, by to wróciło do normalnego funkcjonowania, żeby nie było potem problemów z leczeniem innych chorób. Jednak to nie jest tak, że ochrona zdrowia jest nastawiona tylko na koronawirusa. Warto zwrócić uwagę, że liczba zgonów w Polsce w marcu, kwietniu była mniejsza niż w tym samym czasie w latach ubiegłych.

Dlatego są osoby, które kwestionują, że problem koronawirusa w ogóle istnieje, skoro ogólna liczba zgonów była mniejsza np. w kwietniu 2020 niż rok wcześniej.

Problem jest bardzie realny i namacalny, gdy popatrzymy na stosy trumien we Włoszech, Hiszpanii, Francji. To, że my nie widzimy ich w takiej ilości, że duża część szpitali covidowych jest niemal pusta, że żaden lekarz nie musiał powiedzieć: „Musi pan pozostać poza szpitalem, bo dla pana nie ma miejsca, nie ma respiratora”, pokazuje, że nasze działania były dobre, szybkie i adekwatne do sytuacji.