Trzech mężczyzn za jedną kobietę

Co prawda, Małgorzata Kidawa-Błońska, obecna kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, jeszcze nie zdecydowała, że da się wymienić. Co więcej, walczy, żeby pozostać w grze, bo wycofanie się z wyborów prezydenckich oznaczałoby jej odejście w niesławie. Niewykluczone jednak, że wicemarszałek Sejmu zostanie zmuszona do ustąpienia, bo partia boi się, że jej wyborcy odpłyną do innych formacji, np. do Szymona Hołowni, co po części się już zaczęło dziać, i w ten sposób projekt Platforma Obywatelska zakończy swój żywot.

Od momentu, gdy było jasne, że wybory prezydenckie nie odbędą się 10 maja i trzeba je będzie rozpisać na nowo, kwestia kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej stanęła pod znakiem zapytania. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej pod koniec kampanii miała już tak kiepskie notowania (nawet 2 do 4 proc.), że grzechem byłoby nie skorzystać z okazji zesłanej przez los, aby wymienić ją na kogoś innego.

Warto podkreślić, że słabe notowania wicemarszałek Sejmu nie były wyłącznie jej winą. Platforma Obywatelska pod wodzą Borysa Budki zrobiła wiele, żeby obniżyć szanse własnej kandydatki, miotając się od ściany do ściany w sprawie wyborów prezydenckich i nie tylko. Czy powinny być przesunięte o rok, czy tylko o kilka miesięcy, czy należy je bojkotować, czy wręcz przeciwnie, czy koperty będą zabójcze, czy niekoniecznie, czy gospodarkę należy jak najszybciej odmrozić, czy też to skandal, że rząd zaczął odmrażanie.

Widać też było, że pierwsze skrzypce w tej formacji grają Borys Budka i Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, a Małgorzata Kidawa-Błońska jest tylko na doczepkę. Ale to ona ma zapłacić za nie swoje błędy smętnym końcem kariery. Nic dziwnego, że się broni.

Rzecz w tym, że gra podjęta przez kierownictwo partii może i tak skończyć się nie najlepiej dla formacji. Jeżeli bowiem nowym, lepszym w założeniu, kandydatem na prezydenta zostanie Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, albo Radosław Sikorski, były szef polskiej dyplomacji, czy wreszcie sam Borys Budka (wszystkie trzy nazwiska są podobno w grze), to mimo wszystko nie ma gwarancji, że partia na tym zyska.

Że fala, która obecnie pcha PO na obrzeża sceny politycznej, znowu wyniesie partię na pozycję najsilniejszej formacji opozycyjnej. Chociażby dlatego, że według najnowszego sondażu pracowni Social Changes połowa wyborców PO nie chce wymiany Kidawy-Błońskiej na innego kandydata. A czasu w tej kampanii będzie stosunkowo mało, żeby ich przekonać do nowej koncepcji.

Ciekawe też, jak ustosunkuje się Budka do nowych przepisów wyborczych. W Sejmie złożył wniosek o ich odrzucenie w pierwszym czytaniu. Po uchwaleniu przepisów groził, że Senat przetrzyma je przez 30 dni, tak jak w przypadku wyborów korespondencyjnych. Czy to oznacza, że lider PO znowu raz będzie za wyborami, a raz przeciw, w zależności od poparcia kandydata Koalicji Obywatelskiej?

Gdyby tak miało być, to żadna zmiana nie pomoże Platformie Obywatelskiej.