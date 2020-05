Tomasz Sekielski dla "Wprost": Kolejny film będzie o tym, czy Jan Paweł II tuszował pedofilię

Szliśmy powoli do domu cudnego; By jeść winogrona w sposób arcyśmiały. Z majteczek, z ust, do ust i ust. Z rąk dziecinnych takich małych” – śpiewała przed laty Kora, także ofiara księdza pedofila. Utworem tym kończycie swój nowy film. Od początku takie zakończenie chodziło wam po głowie?

Znałem, pamiętałem ten utwór, ale że on jest zatytułowany „Zabawa w chowanego” przypomniałem sobie, gdy wymyśliliśmy już tytuł naszego filmu. Uznaliśmy, że skoro doszło do takiego zbiegu okoliczności, byłoby dobrze, gdyby piosenka Kory zaistniała w naszym dokumencie. Spadkobiercy piosenkarki zgodzili się na wykorzystanie utworu. Bardzo im za to dziękuję.

Ale zacznijmy od początku. Jestem po seansie.

Jak wrażenia?