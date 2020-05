Kto finansuje kampanię Hołowni? Pieniądze od znanych biznesmenów

Gdy media dopytują o to, kto finansuje kampanię wyborczą Hołowni, w sieci pojawia się wiele opatrzonych hashtagiem #ToJaStojęZaHołownią wpisów użytkowników, którzy zapewniają, że to oni przekazują pieniądze na politykę kandydata. Ale nie jest to jedyne zaangażowanie w finansowanie Hołowni, który w ciągu kilku miesięcy uzbierał blisko 5 mln zł na kampanię.

– U mnie nie ma żadnego wielkiego biznesu, Leszka Czarneckiego, Jerzego Staraka, jezuitów. Liczę na datki osób fizycznych. Teraz, przed kampanią, finansuję to ze swoich środków – zapewniał Hołownia, ogłaszając w grudniu swój start w wyborach.

Dyrektor gabinetów czterech premierów

Prawda wygląda nieco inaczej. Jedną ze znanych postaci ze świata biznesu, która postawiła na ten projekt polityczny i w niego zainwestowała, jest