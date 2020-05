Bartek Królik: Zauważyłem dużo pozytywów w tym, że rozpadł się mój zespół, czyli Sistars

Na płycie nazywasz się „dinozaurem r’n’b”. Czujesz się tym, który wylał w Polsce fundament pod nowe, czarne brzmienie?

Nie przywiązuję większej wagi do swojej przeszłości, bardziej interesują mnie teraźniejszość i przyszłość. A samo twierdzenie ma raczej charakter humorystyczny. Ale to prawda, że wywodzę się z tej muzyki i to ona najsilniej we mnie tkwi. Wracam więc do korzeni, do siebie. Etap poszukiwań i gonienia za trendami mam już za sobą, szczególnie że niewiele mnie dzisiaj zaskakuje. Większość dzisiejszej produkcji opiera się na nowych połączeniach czegoś, co już było. Nie przepadam za modami, bo one dość szybko przemijają.

Lubię dobrą klasykę, ale z elementami urozmaiceń. Wybieram głównie żywe instrumenty, które łączę z przebłyskami nowoczesności, elektroniki dzisiejszych czasów lub ponadczasowym retro. Cenię melodie, bo one zawsze przetrwają. Korzystam ze sprawdzonych muzycznych mechanizmów. Lubię rzeczy proste i nieprzekombinowane. OK, wychodzi na to, że rzeczywiście jestem dinozaurem.

Twój singiel „Ręka” nie mógłby być bardziej taneczny.

Zgadza się. Jako tytułowy „Pan od muzyki” na tej płycie chciałem mieć różne stylistycznie utwory, które będą flagowymi utworami danego stylu muzycznego, związanego z moją macierzą. Znajdziesz tam zarówno numer w duchu Bobby’ego Browna, nawiązujący do lat 90., i new jack swingu Teddy’ego Rileya, utwór klubowy, house’owy, gospelowy czy laid-back w stylu J Dilli.

A nawet balladę wywołującą skojarzenia z Prince’em albo nawet George’em Michaelem.

Moim założeniem jest to, żeby w pełni wykorzystać swój potencjał kompozycyjny i producencki. Zanudziłbym się, śpiewając tylko utwory z samą gitarą. „Pan od muzyki” lubi różnorodność.

Długo szukałeś własnego gustu?

W sumie nie.

Upodobania muzyczne, moim zdaniem, biorą się z tego, jakimi jesteśmy ludźmi: z usposobienia, wykształcenia, podejścia do świata.

Ja zawsze byłem hiperaktywny, dlatego bliska mi jest rytmiczna muzyka i jej pochodne. Jednocześnie jestem wewnętrznie stonowany, dlatego lubię harmonię. Moja szkoła dzieliła się na introwertycznych „depeszów” i ekstrawertycznych hiphopowców. I ja byłem jednak z tych drugich. Ciemne makijaże pozostawały mi obce, a pierwiastek intelektualny w muzyce raczej nie interesował nastolatków. Dlatego czas na Depeche Mode przyszedł później, ale i tak od siebie nie uciekłem. Jestem rytmicznym, trochę tanecznym i jazzującym kolesiem.

W ciężkie czasy, na które sam narzekasz, wchodzisz z lekkimi utworami.

Powiedziałbym raczej, że są to piosenki wesoło-smutne, tak jak blues, który dotyka jednocześnie najczarniejszych i najjaśniejszych stron naszego życia. Przyszło nam żyć w feudalizmie bankowym, w chaosie ideologicznym i informacyjnym. Wszyscy narzekamy na złe strony kapitalizmu, olbrzymi pęd utrudniający głębsze relacje. Konsekwencją tego są poszukiwania naszej duchowości, mocy pośród bezradności. Ciężar jest wszechobecny. Dlatego ja poprzez utwory staram się afirmować. Zaklinać rzeczywistość. Nagrywam zarówno dla siebie, jak i dla słuchaczy, w tym dla swoich dzieci. Myślę o nich i o tym, co po sobie zostawię.

Niech więc na początek dostaną tę lepszą część mnie, a nie to, co mnie i osoby naokoło na co dzień zżera.

W singlowym „Raju” mówię co prawda o kiepskiej kondycji człowieczeństwa, ale jednocześnie wierzę w to, że można wiele zmienić. Sam jestem tego przykładem.

Nie lepiej wyrzucić z siebie negatywne emocje?

Jeszcze będzie okazja. Sytuacja na świecie i w kraju zmienia się bardzo dynamicznie i nie da się przejść obojętnie wobec wielu rzeczy. Ale chciałem, żeby ten pierwszy, „debiutancki” album zaczynał i kończył się dobrze. Poza tym nie czuję się wystarczającym autorytetem, żeby wbijać kij w mrowisko. Wolę być „królikiem trojańskim”.

Ale jeśli ktoś posłucha uważnie, domyśli się, co cię irytuje. Na przykład to, że o obecność w radiach wciąż trzeba się prosić.

Małe prztyczki oczywiście się zdarzają. Radia to w dużej mierze dbające o słuchalność, schlebiające powszechnym gustom korporacje, które nie lubią ryzykować i wypuszczać w eter czegoś, co z miejsca nie jest porównywalne do sprawdzonych, zagranicznych kawałków. Kto odstaje lub się wyróżnia, nie jest grany. Całe środowisko muzyczne zderza się z brakiem wsparcia dużych stacji radiowych. Prosić muszą się największe gwiazdy, choć tak naprawdę nijak od świata nie odstają.

Poziom muzyki w Polsce jest bardzo wysoki, artyści wypełniają wielkie sale, potencjał jest olbrzymi, tymczasem pojedynczy ludzie dostają szansę zaistnienia w świadomości szerokiego odbiorcy.

Rewolucja internetowa nie zmieniła starych porządków?

Bez wsparcia dużego komercyjnego radia artyści śpiewający piosenki, bo takich mam na myśli, giną w odmętach internetu. Tylko disco polo i hip-hop mają się tam doskonale. Muzyki jest pełno, aż za dużo, co dziś jest kolejną bolączką. Przesyt powoduje, że nie potrafisz rozpoznać i wyłowić tego, co jest wartościowe. Ktoś musi ci to pokazać. Robią to najczęściej znajomi.